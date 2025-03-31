GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Tapunuz varsa hemen bakın evinizi kaybedebilirsiniz Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği

Emeklilere yönelik kampanyalar hız kesmeden devam ediyor! Son olarak ING Bank, emeklilere müjdeli bir haber verdi.

Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği

Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan ve otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, 2.500 TL ek ödeme kazanma fırsatı yakalıyor. Peki, bu kampanyadan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte detaylar…

ING Bank’tan Emeklilere Büyük Destek!

Emekliler için sunulan banka promosyonları giderek artıyor. ING Bank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, belirli şartları yerine getiren müşterilerine toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit destek sağlıyor. Bu avantajlı kampanyadan Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da faydalanabiliyor.

2.500 TL Ek Ödeme Nasıl Alınır?

Eğer maaşınızı ING Bank’a taşıyorsanız, 2.500 TL ek ödeme almak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

✅ En az 5 adet otomatik ödeme talimatı vermek.

✅ Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon faturalarından herhangi biri olabilir.

✅ Faturaların emekli adına olması zorunlu değil, sadece emekli maaşı hesabından otomatik ödeme yapılması gerekiyor.

✅ Bu işlemi maaş taşıma sürecinde gerçekleştirmeniz yeterli.

Bu basit adımları yerine getiren emekliler, maaş promosyonlarına ek olarak 2.500 TL’lik ekstra ödeme alma şansı elde ediyor.

Emeklilere Sunulan Diğer Avantajlar

ING Bank’ın sunduğu bu kampanya sadece ek ödemeyle sınırlı değil. İşte maaşını ING’ye taşıyan emeklileri bekleyen diğer fırsatlar:

📌 Şartsız ve koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
📌 Toplamda 25.000 TL’ye varan ek nakit fırsatı
📌 Kolay ve hızlı maaş taşıma süreci
📌 Online bankacılık işlemlerinde ücretsiz avantajlar

Bu fırsattan yararlanmak için ING Bank şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden maaş taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurular Ne Zaman Bitiyor?

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını belirli tarihler arasında sunmaktadır. ING Bank’ın bu kampanyası için son başvuru tarihini kaçırmamak adına bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da en yakın şubeye giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: İNG BANK 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı
EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi
Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği
Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi
Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi
Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek
SON HABERLER
Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı
Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım
Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor?
Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi
Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz
Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat
Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz
Show TV ters köşe etti; Bahar dizisi ekranlara böyle veda etti Show TV ters köşe etti; Bahar dizisi ekranlara böyle veda etti