Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği

Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan ve otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, 2.500 TL ek ödeme kazanma fırsatı yakalıyor. Peki, bu kampanyadan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte detaylar…

ING Bank’tan Emeklilere Büyük Destek!

Emekliler için sunulan banka promosyonları giderek artıyor. ING Bank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, belirli şartları yerine getiren müşterilerine toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit destek sağlıyor. Bu avantajlı kampanyadan Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da faydalanabiliyor.

2.500 TL Ek Ödeme Nasıl Alınır?

Eğer maaşınızı ING Bank’a taşıyorsanız, 2.500 TL ek ödeme almak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

✅ En az 5 adet otomatik ödeme talimatı vermek.

✅ Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon faturalarından herhangi biri olabilir.

✅ Faturaların emekli adına olması zorunlu değil, sadece emekli maaşı hesabından otomatik ödeme yapılması gerekiyor.

✅ Bu işlemi maaş taşıma sürecinde gerçekleştirmeniz yeterli.

Bu basit adımları yerine getiren emekliler, maaş promosyonlarına ek olarak 2.500 TL’lik ekstra ödeme alma şansı elde ediyor.

Emeklilere Sunulan Diğer Avantajlar

ING Bank’ın sunduğu bu kampanya sadece ek ödemeyle sınırlı değil. İşte maaşını ING’ye taşıyan emeklileri bekleyen diğer fırsatlar:

📌 Şartsız ve koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon

📌 Toplamda 25.000 TL’ye varan ek nakit fırsatı

📌 Kolay ve hızlı maaş taşıma süreci

📌 Online bankacılık işlemlerinde ücretsiz avantajlar

Bu fırsattan yararlanmak için ING Bank şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden maaş taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurular Ne Zaman Bitiyor?

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını belirli tarihler arasında sunmaktadır. ING Bank’ın bu kampanyası için son başvuru tarihini kaçırmamak adına bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da en yakın şubeye giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: İNG BANK