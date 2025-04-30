Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak!

ING Bank, emekli maaşını kendisine taşıyan SGK emeklilerine 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Koşulsuz 25.000 TL’ye varan ödemeye ek avantajlarla birlikte toplam kazanç dikkat çekiyor.

💰 Kimler Yararlanabilir?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmeksizin maaşını ING’ye taşıyan tüm emekliler promosyondan faydalanabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu kampanyaya dahil.

➡️ Promosyondan yararlanmak için maaşta kredi veya başka bir promosyon blokesi bulunmaması gerekiyor.



📱 Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Emekli maaşı ING’ye şu yollarla kolayca taşınabiliyor:

ING Mobil uygulaması

e-Devlet Kapısı

ING Telefon Bankacılığı

Şubeler



📊 Promosyon Tutarları Neye Göre Belirleniyor?



📦 Ek avantajlar arasında fatura ödeme talimatı, Turuncu Hesap, kredi kartı kullanımı ve ihtiyaç kredisi seçenekleri bulunuyor.



🎁 ING Emeklilere Ne Gibi Ayrıcalıklar Sunuyor?

Masrafsız para transferleri

%3,89’dan başlayan faizle ihtiyaç kredisi

İlk 3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus ayrıcalıkları

Kart aidatsız kredi kartı + 2.000 TL Bonus fırsatı

25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik