Emeklilere 20.000 TL sürprizi! Bankalar karar aldı, Aralık ayında hesaplara yatacak!

Ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler için destek sağlayan bu kampanyalar, nakit promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. İşte bankaların güncel kampanyaları ve sundukları fırsatlar:



DenizBank: 20.000 TL’ye Varan Promosyon

DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Banka, kolay başvuru süreçleriyle emeklilerin maaş taşıma işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyor.



Garanti BBVA: 15.000 TL’ye Varan Promosyon

Garanti BBVA, emeklilere özel kampanyasında 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödüyor. Ayrıca, maaş taşıma işlemini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiren müşterilere ekstra avantajlar sunuluyor.



Yapı Kredi: 18.000 TL’ye Varan Promosyon

Yapı Kredi, “Şimdiki Emekliler Bir Başka” sloganıyla başlattığı kampanyada 18.000 TL’ye kadar nakit promosyon teklif ediyor. Emekliler, şubeye gitmeden online başvuru yaparak maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.



ING: 20.000 TL’ye Varan Promosyon

ING, emekli müşterilerine toplamda 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. Banka ayrıca, maaşını taşıyan müşterilere düşük faizli kredi ve ekstra bankacılık avantajları sunuyor.



Emeklilere sunulan bu kampanyalar, zorlu ekonomik koşullarda rahatlama sağlayarak ek gelir fırsatı yaratıyor. Bankaların promosyon ödemelerini yakından takip ederek size en uygun fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi