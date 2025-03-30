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Emeklilere 15.000 TL sürpriz ödeme! Garanti BBVA'dan yeni emekli paketi!

Türkiye’de emeklilere yönelik kampanyalar hız kesmeden devam ederken, Garanti BBVA’nın emekli maaşlarını bankadan alanlara sunduğu promosyon fırsatı dikkat çekiyor.

Emeklilere 15.000 TL sürpriz ödeme! Garanti BBVA'dan yeni emekli paketi!

1 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, SGK emeklilerine özel “Emeklilere Bonus” ile emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabını kullanarak, mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen havale ile hafta içi 08.30-16.00 saatleri arasında yapılan EFT/FAST işlemler ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece, emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan vatandaşlar, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanma imkânı elde ediyor.


Kampanya Detayları ve Avantajları

Kampanya Süresi:

1 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Promosyon Tutarı:

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon verilmektedir.

Ücretsiz İşlem İmkanı:

Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden yapılacak havale, hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası EFT/FAST işlemleri ücretsizdir.

Kampanya Şartları:

Kampanya, resmi tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamakta olup, daha önceki tarihlerde yapılan işlemler dahil değildir. Ayrıca, banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

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