Emeklilere 15.000 TL nakit hediye! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank açıkladı!

Emekli maaşlarına yapılacak zamların ardından, bankalar tarafından sunulan promosyon tutarları da artacak.

Emekliler için bankaların sağladığı maaş promosyonları, bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor. Emekliler, bankalarla yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde promosyon ödemeleri alabiliyorlar. Bankadan bankaya değişen bu ödemelerin ne kadar olduğu, emekliler arasında sıkça araştırılan bir konu haline geldi.

Kamu Bankaları Ortak Hareket Ediyor

Kamu bankalarının sunduğu emekli maaş promosyonları, emekliler tarafından daha çok tercih ediliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaş promosyonlarında ortak bir tarifeye sahip. Bu üç banka, emeklilere aynı tutarlarda maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Promosyon Tutarları ve Beklentiler

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, güncel emekli promosyon kampanyalarını internet siteleri üzerinden duyurdu. Bankalar, emekli maaşının miktarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Mevcut ödeme tablosuna göre:

15.000 TL’nin altında maaş alan emeklilere 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 10.000 TL,

20.000 TL’nin üzerinde maaş alan emeklilere ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Mart ayında Meclis’e gelecek olan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 15.000 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu durumda, bankaların emeklilere ödeyeceği en düşük promosyon tutarının 10.000 TL’ye çıkması gerekecek.

Zamlı Promosyonlar İçin 3 Yıl Taahhüt

Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü verdikleri takdirde promosyon ödemelerine hak kazanıyor. Yeni zammın ardından, Ziraat Bankası, Halkbank veya VakıfBank şubeleri, ATM’leri veya mobil uygulamaları üzerinden emeklilerin zam farkını hesaplayarak hesaplarına ekleyecek.