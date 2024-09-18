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Emeklilere 1 maaş asgari ücret ikramiyesi için son 12 gün

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaşı promosyonu için son tarih hızla yaklaşıyor. 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek olan kampanya, emeklilere büyük fırsatlar sunuyor.

Emeklilere 1 maaş asgari ücret ikramiyesi için son 12 gün

Peki, en yüksek promosyon hangi bankada sunuluyor ve emekliler ne kadar avantaj elde edebilecek?

ING Bank'tan Cazip Teklif: 18 Bin TL'ye Varan Promosyon

ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere özel bir kampanya başlattı. Banka yetkililerinin açıklamasına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşınızı ING’ye aktararak maaş tutarınıza bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı’nızı kullanarak ek 3.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatını değerlendiren emekliler, toplamda 18.000 TL’ye kadar nakit avantaj elde edebilirler. Bu kampanya, yeni emekli olanlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında da geçerli olup geniş bir kesimi kapsıyor.

Kampanya Ne Kadar Sürecek ve Kimler Yararlanabilir?

Promosyon kampanyası, 30 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında ING Bank’a emekli maaşını taşıyan emekliler, 1 maaş tutarına kadar ikramiye alma fırsatı yakalayabilecekler. Bu sayede, Ağustos ayı sona ermeden başvuru yapan emekliler, maaşlarına göre hesaplanan ikramiye ile ek gelir elde edebilecekler.

Yüksek emekli aylığı alanlar, 1 asgari ücret kadar ek gelir sağlayarak ekonomik anlamda önemli bir destek alacaklar. Bu fırsat, emeklilerin maddi durumlarını güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

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