Emekliler zil takıp oynayacak! Tamı tamına 19 bin TL ödeme bayram öncesi hesaplarda

Emekli maaşlarına zam, Bayram ikramiyesine zam müjdesi alan emekliler şimdi de yeni Müjde ile adeta Zil takıp oynayacak. SSK bağ-kur memur emeklisi ve EYT emeklisi için bankalarda elini taşın altına koydu. Emeklilere nisan ayında tamı tamına 19.000 TL ödeme yatacak. Zamlı emekli maaşı, zamlı bayram ikramiyesi ve zamlı banka promosyonu aynı anda emeklinin cebine girecek. Böylece Ramazan Bayramı öncesi emekliler cebini doldurmuş olacak. Ödeme tarihleri verildi emekliler bayramdan önce bayramı yaşayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Aynı zamanda Bayram ikramiyesine zam müjdesi de geldi. 1.100 olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 2000 TL'ye yükseldi. Hem düşük emekli maaşına zam hem Bayram ikramiyesine zam alan milyonlarca emekli Şimdi de banka promosyonu zammı ile adeta Zevkten dört köşe olacak. Çünkü bankalarda emekli maaşlarının artması ve EYT'lilerin emekli olması ile birlikte emekliye ödedikleri promosyon ücretlerine zam yapma kararı aldı. nisan ayında emekli promosyon ücretleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Bu durumda da emeklinin nisan ayındaki Kazancı katlanacak. Peki, zamlı maaşlar ve zamlı ikramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?

MAAŞ VE İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Emeklinin beklediği güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu. Emeklilere nisan ayında zamlı Bayram ikramiyeleri ve Zamlı maaş ödeme tarihleri açıklandı. 2023 yılı zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesi 15 Nisan tarihinde T.C kimlik numarasına göre emeklilerin hesaplarına yatacak. Yine 7500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı da dahil olmak üzere emekli maaşları da bayramdan önce emeklilerin tahsis numarasına göre ödenecek. Yani emekliler Ramazan Bayramı öncesinde hem ikramiyelerini alacak hem de maaşlarını.

BANKA PROMOSYONLARINA DA ZAM YAPILDI

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş zammı ile birlikte Banka promosyonlarına da zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında yapılan anlaşma doğrultusunda uzun süreden beri bankalar emekli maaşını taşıma karşılığında promosyon ücretleri ödemesi yapıyor. Nisan ayında promosyon ödemelerine de zam yapıldı. bankaların şu anda verdiği güncel promosyon ödemeleri 9.500 TL'den başlıyor. 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler seçtikleri bir bankaya başvuru yaparak 3 gün içinde promosyon ödemesi alabiliyor. Yani bugün başvuru yapanlara 3 gün sonra bankalardan verilecek en az ödeme 9.500 TL'ye yükseldi.