Emekliler sazı eline aldı; 2025 yılında en düşük maaş bu kadar olmalı

Çalışkan, mevcut ekonomik koşulların emekliler üzerindeki etkisini vurgulayarak, maaş artışlarının ve hak taleplerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

“TÜFE Emeklinin Gerçek İhtiyacını Yansıtmıyor”

Çalışkan, emeklilerin maaş artışında esas alınan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) hesaplamalarının yetersiz olduğunu belirtti.

"TÜFE, emeklinin ihtiyaçlarını yansıtmıyor ve bizleri yoksulluğa mahkûm ediyor. Bugün pazara gitmek lüks haline geldi; alışveriş yapamadan dönen emekliler var. Bu tablo kabul edilemez," dedi.

Sendikalaşma Hakkı Talebi

Emeklilerin temel haklarını savunmak için sendikalaşma hakkının bir an önce tanınması gerektiğini belirten Çalışkan, şunları söyledi:

"Emekliler olarak kendi sesimizi duyurabileceğimiz bir yapıya ihtiyaç var. Sendikalaşma hakkı, taleplerimizin karşılanması adına önemli bir adımdır."

İntibak Yasası ve Gösterge Sistemi

Çalışkan, maaşlardaki adaletsizliğin giderilmesi için intibak yasasının çıkarılmasını ve yeni bir gösterge sistemine geçilmesini önerdi.

"Emekli maaşlarının eşitlenmesi ve adaletin sağlanması için intibak yasası artık bir zorunluluk. TÜFE’ye dayalı mevcut sistem sürdürülebilir değil, gösterge ve katsayı sistemi getirilmelidir."

2025 Zammı Beklentileri: 10 Bin TL Seyyanen Zam Talebi

Çalışkan, 2025 yılı için maaş zammı konusunda emeklilerin taleplerini dile getirdi. TÜFE’ye ek olarak 10 bin TL seyyanen zam talep eden Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"10 bin TL seyyanen zam bile aslında yetersizdir. Ancak mevcut ekonomik şartlarda emekliler bir nebze olsun nefes alabilir. Taleplerimizin dikkate alınmaması sosyal adaletsizliği derinleştirecektir."

“Emeklilerin Mücadelesi Sürecek”

Çalışkan, emeklilerin haklarını elde edene kadar mücadele edeceklerini vurguladı ve hükümete çağrıda bulundu:

"Emeklilerin sesine kulak verilmediği sürece sosyal adalet sağlanamaz. Taleplerimizi iletmeye ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: tümemekder

Derleme: gazeteoku.com