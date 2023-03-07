Emekliler o bankalara koşuyor! Bankalar oluk oluk para akıtıyor, güncel promosyon listesi açıklandı

EYT yasası promosyon tekliflerini yeniden hareketlendirdi. Bankalar EYT düzenlemesi ile 2 milyondan fazla kişinin emekli olacak olmasından dolayı harekete geçti. yeni güncel emekli promosyon ücretleri de belli olmaya başladı. Peki banka banka emekli promosyon ödemeleri nasıl oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Bankalar, SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden 3 yıl boyunca maaşını kendisine taşıyan ve kalma sözü veren Emekliye promosyon fırsatı sunuyor. Her banka tarafından emeklilere sunulan promosyon ücretleri farklı oluyor. Çünkü bu konuda bankalar arasında ciddi bir rekabet var. bunun yanı sıra bankalar EYT'lilerin de emekli olacak olması ile birlikte nisan ayı promosyon ödemesi hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Çünkü nisan ayında mevcut durumda 13 milyon 500 bin olan emekli sayısı 16 milyona ulaşacak. EYT düzenlemesi öncesi banka banka güncel promosyon listesi yayınlandı. Peki hangi banka ne kadar promosyon verecek? Bankaların güncel promosyon ücretleri ve emekli promosyon ödemeleri haberimizde…

MART AYI BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Maaş promosyonları Temmuz ayından bu yana emeklilerin yüzünü güldürecek rakamlara ulaştı. 2022 yılı başına kadar 500 TL ile 750 TL arasında değişen promosyon ücretleri Temmuz ayından itibaren resmen arşa çıktı. Enflasyonun etkisiyle emekli maaşlarına yapılan yüksek zamlar promosyonlar üzerinde de etkili oldu. bankalar emeklileri maaş müşterisi yapabilmek amacıyla promosyon fırsatları ne zam üstüne zam yaptı. Peki hangi banka Mart ayında ne kadar promosyon veriyor? bankaların mart ayı promosyon fırsatları şöyle:

Kamu bankalarının mart ayı promosyon fırsatları belli oldu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Mart ayında emeklilere maaş aralığına göre 3.000 lira ile 5.000 lira arasında değişen promosyon fırsatı sunuyor. Tek şart ise 3 yıllığına maaşınızı bu bankalardan birine taşımak. maaşınızı taşımak için bu bankaların şubelerine gidebilir ya da mobil bankacılıktan işlem yapabilirsiniz.

Özel bankalarda ise promosyon ücretleri kamu bankalarına göre çok daha yüksek. Yapı Kredi Bankası, Finansbank, ING Türkiye, TEB, Akbank, Türkiye İş Bankası ve diğer özel bankalar emekli vatandaşlara 4.200 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon fırsatı sunuyor. bu bankalarda genellikle maaş taşıma karşılığında promosyon ödemesi yapıyor.

NİSAN AYINDA PROMOSYONA ROKET TAKILACAK

Emekli maaş promosyonu artışı asıl nisan ayında gerçekleşecek. Çünkü Mart ayında emeklilik dilekçesi vermeye başlayan EYT'liler nisan ayında promosyon fırsatını yükseltecek. gelen ilk bilgilere göre emekli promosyon ücretleri nisan ayında 20.000 TL'ye kadar yükselebilir. özel bankaların 10.000 TL ile 20.000 TL arası promosyon fırsatı sunacağı tahmin ediliyor. Şu anda nisan ayı için kesin bir açıklama yapılmadı Çünkü bankalar bu konuda çalışmalarına Henüz yeni başladı. kısa süre içerisinde nisan ayı promosyon fırsatlarının da belli olacağı tahmin ediliyor. Çünkü bankalar emekli sayısının artması ile birlikte müşteri portföyünü genişletmek amacıyla yeni tekliflerini sunacak.