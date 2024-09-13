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EMEKLİLER Müjdeli Haber Var! Emekli Olanlar 14 Eylül'de 5000 TL Ek Ödeme Alacak mı?

Emekli maaşlarını alanlar kamu bankalarından hesapları üzerinden 5000 TL nakit avans alabilir.

EMEKLİLER Müjdeli Haber Var! Emekli Olanlar 14 Eylül'de 5000 TL Ek Ödeme Alacak mı?

Emekli maaşı hesabınız üzerinden 5.000 tl'ye kadar nakit avans kullanmak istiyorsanız 14 Eylül tarihinde başvurularınızı gerçekleştirerek Ziraat Bankası, vakıfbank veya Halkbank üzerinden bu destekten faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası, vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyada nakit avans limiti olarak sizlere 14 Eylül tarihinde 5.000 tl ye kadar hemen hesabınıza yatırılacak bir artı para verilir. Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan tüm emeklilerin katılabileceği bu kampanyalarda almış olduğunuz para Nakit avans olarak hesabınıza yatar. 

Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden şubelere giderek başvurularınızı yapabileceğiniz gibi aynı zamanda banka şubelerine gitmeden de istediğiniz zaman işlemlerinizi mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası vakıfbank ve halkbank'ın mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde hızlı bir şekilde sizlere sonuç verilir ve online olarak hizmet sunulmaktadır. Sadece 5.000 TL değil, daha yüksek limitlerde de bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için bankalar hızlı bir şekilde mobil uygulamalar üzerinden sizlere 100.000 tl ye kadar da banka şubelerine gitmeden kredi alabileceğiniz kredi kampanyaları yapmaktadırlar.

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