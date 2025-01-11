Emekliler maaşınız şak diye kesiliyor; SGK uzmanı uyardı

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları bu konuda dikkat çekiyor. İşte detaylar:

Sahte Sigortalılık Tespit Edildiğinde Neler Olacak?

SGK tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda sahte ve hatalı sigortalılık işlemleri tespit edilen emeklilerin maaşları kesilecek. Özgür Erdursun’un ifadelerine göre:

Sahte sigorta günleri silinecek, emeklilik iptal edilecek.

Geriye dönük alınan maaşlar yasal faiziyle geri istenecek.

Yapılan sağlık harcamalarının tutarları da geri alınacak.

Sahte sigorta için ödenen paralar ise geri iade edilmeyecek.

Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Durumu

e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol eden emekliler, sahte sigortalılığa ilişkin iptalleri görebilir. Eğer iptal edilen prim günleri toplam prim gün sayısını etkilerse, kişinin emeklilik hakkı da riske girebilir. Bu durum, maaş kesintilerinin yaşanmasına sebep olabilir.

SGK, sahte sigorta işlemlerine yönelik denetimlerin artacağını ve süreçlerin daha sıkı takip edileceğini vurguladı.

Sahte Sigortalılık Nedir?

Bir kişinin fiilen çalışmadığı halde, emekli olabilmek için tanıdıkları aracılığıyla sigortalı gösterilmesi sahte sigortalılık olarak tanımlanıyor. Bu durum, SGK tarafından yapılan denetimlerde tespit edilirse:

Kişinin emekliliği iptal ediliyor. Geçmişte alınan maaşlar ve sağlık harcamaları yasal faizle birlikte geri isteniyor.

Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarılar

SGK Uzmanı Erdursun, emekli olmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:

Kurallara uygun şekilde emeklilik planlaması yapın.

Eksik prim günlerinizi tamamlamanın yasal yollarını öğrenin.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sigorta statülerine göre doğru adımları izleyin.

Erdursun, özellikle kendi şirketinde sigortalı olanlar, gün çakışması yaşayanlar, yurt içi ve yurt dışı borçlanma yapanlar gibi grupların emeklilik planlamasında daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Emeklilik Planlamasında Neler Yapılmalı?

Emeklilik sürecinin uzamaması veya iptal edilmemesi için:

Sigorta başlangıcınıza göre uygun stratejiler belirleyin.

e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol edin.

Kaynak: Gazeteoku.com - SGK uzmanı Özgür Erdursun