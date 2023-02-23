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Emekliler kendi bankalarından alabilecek! 10.000 TL hesaplarda!

Emekliler kendi bankaları üzerinden alabilecek! 10.000 TL emekli maaşı hesabına yatacak! İşte emeklilere 10.000 TL ödeme hakkında detaylar...

Emekliler kendi bankalarından alabilecek! 10.000 TL hesaplarda!

Emeklilere müjde kendi bankalarından geliyor! Haftaya emeklilerin yapacağı başvurular, onlara 10.000 TL kazandıracak. Verilecek olan krediye ihtiyacı olan emekliler işlemleri kendi bankaları üzerinden gerçekleştirecek. Hızlı şekilde onaylanacak olan ihtiyaç kredisinin açıklaması her emeklinin kendi bankasının resmi internet adresinde. 10.000 TL kredi bütün emeklilere kendi bankaları tarafından veriliyor. İşte detaylar... 


Emekli maaşına 10.000 TL kredi veren bankalar 


Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, HSBC Bank, Denizbank, Yapı Kredi, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, TEB, Odeabank ve ING emeklilere 10.000 TL kredi çekme imkanı sunuyor.  


Emekli maaşlarınızı bu bankalardan birisinden alıyorsanız başvurular çok kolay. İnternet bankacılığı üzerinden ya da direkt mobil uygulamadan yapacağınız başvurular ile kredinizi bulunduğunuz yerden anında alabilirsiniz. Başvurular kısmından gerçekleştireceğiniz müracaat 5 dakikaya kalmadan onaylanıyor ve hesabınıza anında ödemeniz geçiyor. Eğer şubeye gitmek isterseniz, en yakın banka şubenize giderek de işlemlerinizi hızlı şekilde yapabilir ve ATM’den nakit paranızı çekebilirsiniz. 


Ziraat Bankası emekli ihtiyaç kredisi 


Türkiye’nin kamu bankası Ziraat Bankası emekli ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 10.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilirsiniz. 10.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisine ayrıca 36 ay gibi vade sayısı yüksek bir şekilde ödeme tablosu oluşturarak aylık düşük taksit ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı şubelerden, mobil uygulamadan ve internet bankacılığından gerçekleştirebileceğiniz gibi 0 850 220 00 00 numarasını arayarak müşteri hizmetleri üzerinden de gerçekleştirmek mümkün. 


Garanti BBVA emeklilerin yeni kampanyası 


Garanti BBVA emekli müşterilerine özel uygun faiz imkanları ile yeni kampanya oluşturdu. Maaşınız Garanti Bankası’ndan yatıyorsa sıkıntısız şekilde kredi onayınızı alabilirsiniz. Yeni maaş taşıyan kişilere özel olarak ilk maaşı alırken yüksek limitli kredi imkanı sunuyor ve 1500 TL’ye kadar ekstra parayı da hesaplara yatırıyor.  

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