Emekliler, EYT'liler Bakandan size DEV müjde! 11.500 TL devlet destekli ödeme o tarihte yatacak

Son dakika haberi yine EYT'li ve emekliler için geldi. En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi daha yüksek maaş alan emekliler için zam bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilerin yüzünü güldürecek yeni açıklamayı da yaptı. 11.500 TL ödeme O tarihte tüm emeklilerin hesabına aktarılacak. Emekliler bu haberler resmen çıldıracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiği müjdesini vermişti. Emekliler bu haberle sevinirken bazı emekliler ise kendilerine zam yapılmamasına İsyan etmişti. Tüm emekliler için bir zam formülü üzerinde çalışmalar başladı. Ancak bir yandan da nisan ayında emeklinin cebine girecek olan net rakam merak edilmeye başlandı. Hazır olun Çünkü o tarihte emekliler bayram edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ödeme müjdesini duyurdu. Emeklinin hesabına o tarihte 11.500 TL ödeme yatacak. Emeklinin alacağı güncel ücret tek tek hesaplandı ve açıklandı. İşte son dakika haberi…

ÇİFTE BAYRAM TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 7500 TL emekli maaşı ile birlikte gözler bayram ikramiyesi ve maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan ayı devam ederken bayrama doğru geri sayıma başlayan emekliler hesaplarında zamlı bayram ikramiyesi ve zamlı maaşları ne zaman göreceğini merak ediyor. Milyonlarca emekliliği heyecana bağlı son dakika haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilginden geldi. Emeklinin cebine girecek net para ve ödeme tarihleri açıklandı.

Yaklaşan genel seçimler ve Ramazan Bayramı öncesinde emekliye Müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurmuştu. Zam sinyali veren Vedat Bilgin'in bu açıklamalarından hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. Geçen yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi ise 2023 yılında 2000 TL olarak ödenecek nokta bu açıklamaların hemen ardından ödeme tarihleri için araştırmalar başladı.

ZAMLI MAAŞ VE İKRAMİYELERİN TARİHİ BELLİ OLDU

Emekliye heyecanlandıran son dakika açıklamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Emekliye verilecek zamlı maaş ve ikramiye ödemelerinin tarihleri duyuruldu. Emekliler zamlı maaşlarını bayramdan önce alacak. EYT'LİLER de ilk maaşlarından nisan ayında kavuşacak. Zamlı bayram ikramiyesi ödemeleri ise Bayramdan bir hafta önce T.C kimlik numarasına göre 3 gün içinde emeklilerin hesaplarına geçecek. Yani nisan ayında emekli çifte bayram edecek.