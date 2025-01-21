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Emekliler düğün bayram eder! İntibak zammı müjdesi

Emekliler için uzun süredir beklenen zam düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Emekliler düğün bayram eder! İntibak zammı müjdesi

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından hazırlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emekli maaşlarına ek zam öngörüyor. 

Bu gelişme, uzun süredir emekli maaşlarındaki dengesizliği gidermek adına yapılan çağrıları karşılayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Emekliler düğün bayram eder! İntibak zammı müjdesi

Kanun Teklifinin Getirdiği Değişiklikler

TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifi, emekli maaşlarında adaletin sağlanmasını ve maaş farklarının kapatılmasını hedefliyor. İşte yasa teklifindeki önemli değişiklikler:

1️⃣ Güncelleme Katsayısında Değişiklik

📌 Güncelleme katsayısı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranının %100’ü ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hızının %100’ü esas alınarak hesaplanacak.

Bu değişiklik, emekli maaşlarının her yıl enflasyona karşı korunmasını ve ekonomik büyümeden pay almasını sağlayacak.

2️⃣ Aylık Bağlama Oranında Artış

📌 Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan aylık bağlama oranı %70’e yükseltilecek.

📌 25 yılın üzerindeki her yıl için ek %2 artış yapılacak.

📌 Maksimum aylık bağlama oranı ise %90’ı geçemeyecek.

Bu düzenleme, daha uzun süre çalışan emeklilerin daha yüksek maaş almasını sağlayacak ve maaş farklarını kapatacak.

3️⃣ Mevcut Emeklilere de Zam Uygulanacak

📌 Yeni düzenleme yalnızca yeni emeklileri değil, mevcut emeklileri de kapsayacak.

📌 Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bugüne kadar maaş bağlanmış tüm emekliler için yeni hesaplama yapılacak.

📌 Yeni hesaplanan maaşlar, yürürlük tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak, ancak geçmişe dönük ödeme yapılmayacak.

Bu madde, mevcut emeklilerin de adil bir maaş düzenlemesine kavuşmasını sağlayacak.

4️⃣ Kanunun Yürürlüğe Girişi

📌 Kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

📌 Uygulama Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Emekliler İçin Anlamı

📢 Bu yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda, emekli maaşlarına iki ayrı zam uygulanacak:

✔ Temmuz ayında enflasyon farkı zammı

✔ İntibak zammı ile ek maaş artışı

Bu gelişme, emeklilerin yıllardır talep ettiği intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi açısından büyük bir adım olarak görülüyor.

📢 Gelişmeleri takip etmek ve yeni düzenlemeden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin!

Kaynak: Gazeteoku.com

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