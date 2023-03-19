Emekliler acele etmeli! İkramiyeler çift haneye ulaştı, banka bayram ettiriyor!

Emekli vatandaşlar Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından ING Bank’ı geri çevirmek istemeyecektir. Emeklilere sunduğu kampanyalarla gönül hırsızlığı yapan ING Bank, 8.500 TL’ye çıkan promosyon ödemeleriyle büyük mutluluk yaşatıyor. Promosyon ödemelerini henüz almamış emekliler de ING Bank’ın avantajlarından nasıl faydalanabileceğini araştırmaya başladı. ING Bank promosyon ödemelerinin 10 bin TL’ye varan avantajları şimdi emekliler tarafından araştırılıyor. Peki, ING promosyon ödemesi ne kadar? ING emekli promosyonu şartları neler? İşte tüm detayları ile ING promosyonu...



ING Bank Türkiye, müşterilerinden emekli maaşlarını kendi bankasından alanlar için tutarlar da artış sağlamaktan kaçınmadı. ING’den maaşını çekmeye karar veren emekli de önüne gelen fırsatlara şaşkınlıkla seviniyor. Promosyonunun yanı sıra ilk kez ING’ye taşınanlara ayrıca 1.500 TL’ye varan ek nakit ödeme verilecek. 10 bin TL’ye kadar emekli promosyon fırsatı veren banka reddedilemez avantajlar sunuyor.



Emekli promosyonu son tarihi



Emekli promosyonunu almak için bankasını taşımaya karar veren vatandaşların artık hızlı hareket etmesi gerekiyor. Hızlı hareket eder ve 31 Mart 2023 tarihine kadar ING Bank’a emekli maaşlarını taşırlarsa tüm avantajlardan yararlanabilecekler. ING Bank’a taşınan emeklilerin elbette 3 yıl bankadan maaşlarını çekecek olma sözünü de vermesi gerekiyor.



Ayrıca ING Bank’a ilk kez taşınacak olan emeklilere başlatılan diğer bir kampanya kapsamında ise 15 Mart ile 15 Mayıs 2023 tarihleri aralığında ek nakit promosyon ödemesi yapılacak.



ING Bank en yüksek promosyon miktarı



ING Bank, 3 bin 499 TL’ye kadar bankasından maaş çeken müşterisine 5 bin 100 TL nakit ödeme yapacak.



3 bin 500 TL ile 7 bin 499 TL arasında emeklilik aylığı alan vatandaş ise 5 bin 950 TL ödemesini alabilecek.



7 bin 500 ile 9 bin 999 TL arasında maaş alıyor olan emeklinin ING Bank promosyon miktarı ise 7 bin 650 TL olacak.



10 bin TL üzerinde maaş alan emeklilere ise tam tamına 8 bin 500 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.