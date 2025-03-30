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Emekliler 1.000 TL'yi beklerken bayram sürprizi geldi; TEB’den 21.000 TL açıklaması!

TEB Bank, Ramazan Bayramı ikramiyesinin tamamını henüz almayan emekli vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya duyurdu.

Emekliler 1.000 TL'yi beklerken bayram sürprizi geldi; TEB’den 21.000 TL açıklaması!

Bankanın sunduğu promosyonla, emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca düzenli ödeme alan müşteriler, toplamda 21.000 TL’ye varan ek ödemeye hak kazanacak.

Kampanya Şartları ve Detayları

Ana Promosyon: Emekli maaşını TEB’den alan müşteriler, 36 aylık taahhüt süresi boyunca toplam 12.000 TL’ye varan ana promosyon ödemesi alacak.

Emekliler 1.000 TL'yi beklerken bayram sürprizi geldi; TEB’den 21.000 TL açıklaması!

Ek Promosyon: Elektrik veya doğalgaz faturalarınız için en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeniz halinde, ek olarak 9.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Kampanya, 25 Kasım 2024 itibarıyla emekli maaşını bankadan alan müşterileri kapsamaktadır.

Ekonomistler, bu tür promosyon kampanyalarının emekli vatandaşların finansal güvenliğini güçlendirmede önemli rol oynadığını ifade ediyor. TEB Bank'ın stratejik hamlesi, müşteri portföyünü genişleterek emeklilik dönemine destek sağlamak amacıyla atılmış adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.teb.com.tr/sizin-icin/emekliye-ozel-promosyon/

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