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Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak

Bayram ikramiyesi zammı bekleyen emekliye iyi haber. O tarihte hesaplara geçecek ikramiye miktarı açıklandı. SSK, BAĞKUR, memur emeklisi hepsi zamlı alacak.

Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak

Emekliler yeni yıla iyi haberler alarak başladı. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla emekli maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 30 oldu. Buna ek olarak emeklileri heyecanlandıran başka gelişmeler de var. Milyonlarca emekli şimdi bayram ikramiyesi zammını bekliyor. Nisan ayında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesine yapılacak olan zam konuşulmaya başlandı. Peki, bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayımın başlaması ile birlikte emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri var.2023 yılının ocak ayının gelmesi ile birlikte emekliler zamlı maaşlarını öğrenmişti. Emekliye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla %30 maaş artışı yapıldı. Ancak şimdi de gözler Bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi Ramazan ve Kurban Bayramı ile toplamda ne kadar bayram ikramiyesi alacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2023 Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklinin hesabına yatacak olan bayram ikramiyelerinin tutarı henüz belli olmadı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenmişti. Aslında emekliler geçtiğimiz yılda ikramiye artışı beklemişti ancak herhangi bir zam yapılmamıştı.

Bu yıl ise Bayram ikramiyesine önemli bir artış bekleniyor. Başkent kulislerinde dolaşan iddialar ise Bayram ikramiyesinin 2500 ila 3000 TL aralığında olacağı yönünde. Yani bu durumda emekli bayram ikramiyesi yıllık toplamda 5.000 ila 6.000 TL bandında olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Ramazan Bayramı için artık Geri sayım başladı ve nisan ayında idrak edilecek. Zamlı emekli Bayram ikramiyesinin ise nisan ayında Bayramdan bir hafta kadar önce hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Yani SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi kişiler Nisan ayının 3. haftasında ikramiye ödemelerini alacak.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Şu anda gündemdeki diğer bir konu olan EYT yasasının dan Mart ayından itibaren çıkması bekleniyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle meclise EYT görüşmeleri ertelenmişti. Mart ayında EYT yasasının çıkması ile birlikte EYT'liler de Nisan ayında ödenecek olan bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

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