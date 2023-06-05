Emekli zammında yeni dönem! Emekliye kademeli zam uygulaması geliyor

Memur ve memur emeklisi milyonlarca kişi yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı da alacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam büyük bir merakla beklenirken emekli maaşlarına kademeli zam uygulaması yapılacağı da gündemde. Emekli maaşlarına yüzde 35 ila 45 arasında kademeli zam uygulamasının gündemde olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde Meclis’in gündeminde yer alan ilk konulardan biri olan emekli maaşlarına zam konusu ile ilgili kulislerde konuşulan kademeli zam uygulaması ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor.

Milyonlarca emeklinin maaşlarına yüzde 35-45 arasında kademeli zam yapılacağı konuşuluyor. Kamu işçisine yapılan yüzde 45’lik maaş artışının ardından emeklilerin beklediği ara zam konusunda, 6 aylık enflasyon verisi, refah payı ve seyyanen zam formülü üzerindeki çalışmaların tamamlamak üzere olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre maaş zamlarının temmuz ayına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Memur ve memur emeklisinin yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı da alacağı biliniyor. Merkez Bankası’nın anketine göre 6 aylık zam oranının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.92 sevilerinde olması beklenirken, refah payı hariç memur ve emeklisi zammı ise yüzde 18.63 olarak hesaplanıyor. Ancak burada kamu işçisine yapılan yüzde 45’lik zammın referans alınması bekleniyor.

İktidar ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın emekli maaşlarının kademeli olarak artırılmasına yönelik vaadine bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlıyor. Böylece en düşük emekli aylıklarına yapılan iyileştirmeden yararlanamayan emeklilere yönelik düzeltme yapılmasının planlanıyor. Buna göre, 10-15 bin TL arasındaki emekli aylıklarının yüzde 45, 15-20 bin TL arasındaki aylıklara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere aylıklara da yüzde 35 oranında zam yapılabileceği dile getiriliyor. Ara zammın yüzde 45 oranında yapılması halinde 10 bin TL’lik emekli aylığının, 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 TL olabileceği belirtiliyor.

Meclis’in gündemindeki ilk konulardan birinin de Bağ-Kur’luların prim günün sayılarının SSK ile eşitlenmesi olacağı belirtiliyor. Bağ-Kur’lular 9.000 prim gününe sahip olmaları durumunda emeklilik hakkı elde ediyor. İlgili düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından küçük esnafın emekli olmak için gerekli prim günü 9.000’den 7.200’e ineceği belirtiliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden prim günü nedeniyle faydalanamayan Bağ-Kur’lular da ilgili düzenlemeyle emeklilik hakkı elde edebilecek.