Emekli zammı ve memur zammı için yeni formül! Bayram ikramiyesi zammı da var

Emekli zammı öncesi bayram ikramiyelerinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesi gündeme geldi. Milyonlarca kişi Temmuz ayını beklerken hem memur maaş zammı hem de emekliye zamda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekli zammı ne olacak? Memurlar yüzde kaç zam alacak? Soruları için 7 maddeli maaş zammı formülü ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Memur zammı ve emekliye zam için Temmuz ayı bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın maaşı enflasyon farkının yanında refah payı ve seyyanen zam ile daha da yukarı çıkacak. Yeni emekli ve memur maaşı için yapılacak düzenlemelerin ayrıntıları netleşmeye başlarken masadaki rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Memura kira yardımı geliyor. 2000 TL emekli bayram ikramiyesi için 3.000 TL rakamları konuşulmaya başlandı. Ayrıca 7500 en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar için de çalışmalar yürütülüyor. İşte detaylar…

ERDOĞAN’DAN MEMURA ZAM MESAJI

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, en düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" dedi. Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.

MEKLİYE ZAM İÇİN KONUŞULAN EN DÜŞÜK RAKAM ‘10 BİN TL’

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği söylemesi sonrası yeni rakam için çeşitli formüller konuşulmaya başladı. En düşük emekli maaşı için 10 bin TL konuşulmaya başlanırken, emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için düzenleme gerçekleştirilecek.

YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI İLE DETAYLAR NETLEŞECEK

10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

10 bin-15 bin TL => Yüzde 45

15 bin-20 bin TL => Yüzde 40

20 bin ve üzeri => Yüzde 35

Zamların kademeli olarak belirlenmesi durumunda, örneğin 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 35 zamla 7 bin TL artacak. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL’YE YÜKSELEBİLİR

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Mart ayında emeklilik başvuru yapan ve maaşları bağlanan EYT'liler dahil 15 milyonu aşkın emekliye bu tutar ödendi. Maaş bağlanma işlemleri henüz tamamlanmayan EYT'lilerin hak kaybı olmayacak. Bu tutar işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesaplarına yatacak.

Emekli bayram ikramiyesinin 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Burada bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.