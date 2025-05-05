EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2025: 4 veri belli oldu! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL belli oldu mu?

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait enflasyon oranları sırasıyla %5,03, %2,27, %2,46 ve %3,07 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı %13,44 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri için ise, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısında %5 zam öngörülüyor. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda, aradaki fark maaşlara yansıtılacak. Şu anki verilere göre, memurlar için 4 aylık enflasyon farkı %7,02 olarak belirlendi.

En düşük emekli maaşı, Ocak 2025 itibarıyla 14.469 TL olarak belirlenmişti. 4 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında, bu maaşın Temmuz ayında yaklaşık 16.400 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %29,98 olarak güncellendi. Bu beklentiler doğrultusunda, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %17-18 aralığında olması

Temmuz 2025'te emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, kalan iki aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2025

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,10 arttı, aylık %2,46 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon Verilerine Göre Yeni Emekli Maaş Tablosu

Eski Maaş (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Maaş (TL) 12.500 13,35 1.668,75 14.168,75 13.000 13,35 1.735,50 14.735,50 13.500 13,35 1.802,25 15.302,25 14.000 13,35 1.869,00 15.869,00 14.500 13,35 1.935,75 16.435,75 15.000 13,35 2.002,50 17.002,50 15.500 13,35 2.069,25 17.569,25 16.000 13,35 2.136,00 18.136,00 16.500 13,35 2.202,75 18.702,75 17.000 13,35 2.269,50 19.269,50 17.500 13,35 2.336,25 19.836,25 18.000 13,35 2.403,00 20.403,00 18.500 13,35 2.469,75 20.969,75 19.000 13,35 2.536,50 21.536,50 19.500 13,35 2.603,25 22.103,25 20.000 13,35 2.670,00 22.670,00



Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik





