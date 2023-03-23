Emekli zammı arkasından bayram ikramiyesine roket hızıyla zam! 1.100 TL tarih oldu, gelen rakam göbek attırdı!

Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda senede iki kere gelen emekli bayram ikramiyesi ile vatandaşlar bayramları daha neşeli geçiriyor. Maddi sıkıntıların dört bir yandan bastırdığı şu günlerde ise emekli bayram ikramiyesi zammı vatandaşları çok daha fazla memnun edecek. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesi zamlı yatırılacak mı? EYT’li bayram ikramiyesini ne kadar alacak? İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilen detaylar...



2023 senesi EYT’liler için emekliler kervanına katılmaları açısından çok büyük önem taşıyor. Milyonlarca çalışan vatandaş sonunda emeklilik haklarını elde ediyorken Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinden de yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya geldikten sonra açıklama yapıldı. Buna göre Bakan Bilgin, “En az emekli aylığı ile bayram ikramiyesini arttıracak çalışmalarımız var.” ifadelerine yer verdi. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2023 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi?



2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?



TÜED Başkanı Ergün, önceki açıklamalarında emeklinin bayramda en son aldığı 1.100 TL’nin en az emekli maaşı olan 5.500 TL’ye arttırılmasını talep etmişti. Talepten sonraki görüşmelerden sonra yeni emekli bayram ikramiyesi miktarının açıklanması bekleniyordu. Buna göre ise emekli bayram ikramiyesi zammında 3 formül söz konusu.



2023 bayram ikramiyesi 1. formül



Öncelikle iddia emeklinin bayram ikramiyesine gelecek zamda enflasyon farkının dikkate alınması. Bu durumda yıllık enflasyona bakılırsa Şubat ayında yüzde 55,18 olan orana göre 1.100 TL olan ikramiye en az 1.750 TL’yi buluyor. Bu durumda ise iki bayramda toplam emekli bayram ikramiyesi tutarı 3.500 TL yatmış oluyor.



2023 bayram ikramiyesi 2. formül



Buna göre ise Ocak ayında yapılan emekli enflasyon artışıyla beraber refah payı da hesaba katılacak. Bu durumda ise 6 aylık artışla hükümet refah payı oranı yüzde 30 olacak. Bu durumda da 1.100 TL, olacak 1.430 TL. Bununsa 1.500 TL’ye tamamlanması bekleniyor. Bu şekilde olursa 2023 emekli bayram ikramiyesi toplamda 3.000 TL yatmış oluyor.



2023 emekli bayram ikramiyesi 3. formül



Bu ihtimal ise en yüksek emekli bayram ikramiyesi zammını meydana getiriyor. TÜED (Türkiye Emekliler Derneği) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün talebinin dikkate alınması halinde. 1.100 TL ikramiye 2.750 TL oluyor. Bu da 2023 emekli bayram ikramiyesinin toplamda 5.500 TL yatmasını sağlıyor.