Emekli Ve Memurların Yeni Maaşları Ne Kadar Olacak? Faruk Erdem Tek Tek Duyurdu

Ankete göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin 6 aylık enflasyon oranı % 16.47 çıkıyor. Bu durum, memurlar ve memur emeklileri için zam oranını etkileyen önemli bir faktör.

Memurlar ve memur emeklilerinin zam oranları % 12.2 olarak belirlenmişken, 5 aylık enflasyon oranı da % 14.57 olarak kaydedilmiş. Uzun vadede bu durum emeklilerin alım gücünü etkiliyor.

Taban Maaşların Değişimi

"Memurun şu anda en düşük maaşı 39.20 lira, 44.000 liraya çıkıyor."

En düşük memur maaşı şu an 39,20 liradan 44.000 liraya çıkarılacak. Ancak, burada bir eşitlemenin olmaması, memurların refah payından faydalanamaması anlamına geliyor.

Emekli maaşları da önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Şu anki en düşük emekli maaşı 1.758 lira, bu miktar 1973 liraya yükselebilir. Emekli maaşlarının 15.000 lira civarına çıkması bekleniyor.

Bu değişimlerin Aralık ve Ocak aylarındaki enflasyon verilerine dayandığı belirtiliyor. Bu nedenle, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca insanın maaşında önemli farklar yaşanacak.

Kaynak: Youtube Faruk Erdem