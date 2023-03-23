Emekli ve memura yüz güldüren ek zam! En düşük 13.160 TL maaş verilecek

Emekli ve memur maaşları, er yıl 2 defa artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşlarına ve emekli maaşlarına zam yapılırken Bu yıl bir sürpriz var. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşına yapılan zammı duyurdu. En düşük emekli maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı üzerine 7.500 TL'ye yükseldi. Ancak daha sürprizler bitmedi. Emekli maaşlarına ve memur maaşlarına bir zam daha yolda.

Emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında zam yapılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı ile birlikte %30 artış olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5500 TL'ye yükselmişti. Ancak emekliye seçim öncesi bir sürpriz geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece canlı yayında en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Fakat bu zam son değil. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına bir zam daha gelecek. Yapılacak olan yeni zamla birlikte en düşük maaşı 13 bin liranın üstüne çıkacak.

EMEKLİYE ARA ZAM MÜJDESİ VERİLDİ

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve yeni emekli olan EYT'lileri de ilgilendiren müjdeyi dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Milyonlarca emeklinin uzun süreden beri beklediği Müjde seçim öncesi gelirken yeni zam haberleri ile ilgili de gelişmeler var.

1.300 TL İNTİBAK ZAMMI YAPILABİLİR

2000 yılı sonrası emekliler için gelecek müjdelerden biri intibak zammı olacak. Uzun süreden beri Türkiye Emekliler Derneği bu konudaki sorunları dile getiriyordu. 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasında gelir adaletsizliği var. O sebeple Türkiye Emekliler Derneği aradaki farkın kapatılması için intibak zammı talebinde bulunuyor. 2000 yılı sonrası emekli olanlara 1300 TL'lik ara zam yapılması durumunda aradaki gelir adaletsizliği ortadan kalkacak. AK Parti hükümetinin seçimden önce bu kararı da alması bekleniyor.

TEMMUZ'DA EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI DA GELECEK

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi için bir zam haberi de Temmuz ayında gelecek. Yani enflasyon zammı bu yıl yine uygulanacak. Ara zam olması fark etmiyor. Temmuz ayında enflasyon oranının en az %30 olması bekleniyor. Refah Payı verilmese bile emekli maaşlarına eklenecek olan zam oranı %30 olacak.

TEMMUZDA MEMUR MAAŞLARINA %30 ZAM

Memur maaşlarına da aynı şekilde Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı verilecek. Şimdiden ortaya çıkan rakamlara göre memurun enflasyon farkı kesin gibi görünüyor. Yani temmuz ayında %30 zam memur maaşlarına da eklenecek.