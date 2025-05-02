Emekli ve memura Temmuz zammı belli oldu

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. TÜİK’in paylaştığı enflasyon verileri zam oranlarının büyük kısmını netleştirirken, Merkez Bankası’nın beklenti anketleri de zam oranlarına dair güçlü ipuçları sunuyor.

🔍 2 Ana Faktör: TÜFE Verileri ve MB Beklentileri

Zam oranlarını doğrudan belirleyen en önemli unsur, TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi oluyor. Ocak’tan Nisan’a kadar olan dört aylık dönemde TÜFE yüzde 10,06 olarak kaydedildi. Kalan üç ayda enflasyonun yüzde 7,85 olması halinde, toplam yedi aylık artış yüzde 17,91 düzeyine ulaşacak.

Bu oran özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan maaş artışı anlamına geliyor. Öte yandan, memur ve memur emeklileri için hesaplama iki aşamalı ilerliyor. İlk olarak toplu sözleşmeden gelen yüzde 6’lık artış yansıtılıyor, ardından enflasyon farkı ekleniyor.



📈 Emekli Maaşlarında Beklenen Artışlar

Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesine yükseltilmişti. Temmuz zammıyla birlikte bu tutarın yaklaşık 17.060 TL olması bekleniyor.

💡 Tahmini Zamlı Maaş Tablosu (Yüzde 17,91 Artışla):







👨‍💼 Memur ve Memur Emeklisi Ne Kadar Zam Alacak?

Memurlar için zam oranı yalnızca TÜFE'ye değil, toplu sözleşme artışına da bağlı. Ocak ayında verilen yüzde 15’lik zam sonrasında, Temmuz'da yüzde 6’lık toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 10,80 civarında bir enflasyon farkı eklenecek.

Bu da toplamda yaklaşık yüzde 16,80’lik bir maaş artışı anlamına geliyor.

Örnek: Ocak ayında 22.000 TL alan bir memur emeklisi, Temmuz ayında yaklaşık 25.696 TL maaş alacak.





🗓️ Kritik Tarih: 5 Mayıs Pazartesi 📅

TÜİK’in 5 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileri, Temmuz zammı açısından belirleyici olacak. Eğer Nisan’da beklenen yüzde 3,07’lik artış gerçekleşirse, dört aylık TÜFE oranı daha da yükselecek.

Bu durum hem emeklilerin hem de memurların maaş zammını yukarı çekecek. Dolayısıyla, gözler bu kritik tarihe çevrilmiş durumda.



📊 Merkez Bankası Anketi Ne Diyor?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini %44,19 olarak gösterdi. Bu beklenti doğrultusunda Temmuz zammının yüzde 18-20 bandında gerçekleşmesi olası görünüyor.

🔹 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, dört aylık enflasyon farkına ek olarak Temmuz'da yüzde 17,91 civarında zamla maaşlarını artıracak.

🔹 Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve yüzde 10,80 civarındaki enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16,80’lik artış öngörülüyor.

🔹 Gözler 5 Mayıs’ta açıklanacak Nisan TÜFE verisinde.

🔹 Sonraki iki ayın verileri zammı yukarı taşıyabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik - TÜİK