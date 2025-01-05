Emekli ve memura refah payı geldi mi? Kök zam hesaplaması...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alacak. Ancak gözler hâlâ refah payı artışında. Sosyal Güvenlik Uzmanı Okan Güray Bülbül, refah payıyla birlikte zam oranlarının yüzde 20 ila yüzde 25 seviyelerine tamamlanmasının gündemde olduğuna dikkat çekiyor.



2025 Ocak Zammı Detayları

Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların Ocak ayı maaş zammı oranları kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: %15,75

Memur ve memur emeklileri için zam oranı: %11,54

Uzmanlar, refah payı eklenmesiyle birlikte zam oranlarının daha da yükseltilmesi ihtimalini değerlendiriyor.



Refah Payı İle Zam Artışı Beklentisi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Okan Güray Bülbül, geçtiğimiz yılki zam düzenlemelerine atıfta bulunarak şu bilgileri paylaştı:

Ocak 2024: Görevdeki memur ve memur emeklileri için zam oranı %49,25’e çıkarılmıştı.

Temmuz 2024: SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24,73, memur ve memur emeklileri %19,31 zam almış, memur ve memur emeklileri için 5 puanlık fark kapatılmamıştı.

Bu yıl ise, görevdeki memur ve memur emeklilerinin beklediği 4,2 puanlık farkın kapatılması ve refah payı eklenmesiyle zam oranlarının %20 - %25 seviyesine tamamlanması gündemde.



En Düşük Emekli Maaşı ve Kök Aylık Detayları

En düşük emekli maaşı hâlen 12.500 TL olarak ödeniyor. Ancak bu maaşa yansıtılan zam oranları, kök aylık üzerinden hesaplanıyor.

Zam Hesaplaması:

Kök aylığı 10.383 TL olan bir emekli, %15,75’lik zam sonrası 12.019 TL kök aylığa ulaşacak. Ancak %4 ek ödeme ile toplam maaşı yine 12.500 TL olacak. Bu nedenle zam almadığı gibi bir durum ortaya çıkabilir.

Kök aylığı 12.020 TL’nin altında olan emekliler zam alacak, ancak bu oran %15,75’in altında kalacak.





En Düşük Emekli Maaşı 15.000 TL’ye Yükseltilebilir

Bülbül, en düşük emekli maaşının mutlaka artırılması gerektiğini vurguladı. 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının 15.000 TL’ye yükseltilmesi ihtimalinin de masada olduğunu belirtti.

Kaynak: Akşam Gazetesi

Derleme: gazeteoku.com