Emekli ve memura ek zam ve refah payı geliyor

Geçinmekte zorlanan en büyük kesim olan Emekliler ve memurlar için ek zam ve rerah payı geliyor. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen genel başkanı Önder Kahveci, Mart ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına ek zam ve refah payı talep etti.

TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını %226, yıllık bazda ise %38,10 olarak açıklaması ardından ilk üç ay TFE %10,06'ya ulaştı. Memur maaşları ve emekli maaşları şimdiden eridi. Enflasyon artmaya devam edeceği için memur ve emekli maaşlarına refah payı ve ek zam talep ediliyor.

MAAŞ ARTIŞLARI ENFLASYONA GÖRE YAPILMASIN

Türkiye Kamu-sen, enflasyona bağlı maaş artışlarının kamu çalışanları ve emekliler için yeterli olmadığı dile getirerek, ancak ek zam ve refah payı ile emekli ve memurun ezdirilmeyeceğini ifade etti.

EK ZAM VE REFAH PAYI GELİYOR

Kamu çalışanları ve emekliler için ek zam ve refah payı verilmesi gerektiğini ifade eden kahveci, TBMM'nin önceliğini ekonomik sorunları çözmek olmalı dedi.

TBMM GELMESİ BEKLENİYOR!

TBMM'de emekli ve memurlar için ek zam ve refah payı gelmesi bekleniyor. TBMM, Nisan ayında emekliye ek zam ve refah payı çalışmalarına başlayacağı ve seçim için hükümetinde refah payı ve ek zam vermeye yakın olduğu öğrenildi.