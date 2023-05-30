Emekli ve memur maaşına 3 zam birden! Zam yağmuru o tarihte başlıyor

Emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın 1 numaralı gündeme haline dönüştü. Özellikle seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı ve yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli ve memura sabah saatlerinde yine güzel haberler geldi. Zam yağmuru O tarihte başlıyor. Milyonlarca emekli ve memur yeni zam oranları ile rahat nefes alacak. Üstelik memur ve memur emeklisine 3'lü zam geliyor. Emekli ve memur maaş zammı 2023 son dakika gelişmeleri haberimizde…

Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam üstüne zam geliyor. Emekli ve memura gelecek olan 3'lü zammın detayları ortaya çıktı. Emekli ve memur için zam oranı verildi. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşına zam ne zaman gelecek? Emekli ve memur ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tüm detaylar...

Emekli ve memura ek zam ile Temmuz maaşları belirlenecek. TÜİK'in 3 Temmuz 2023'te Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından refah payı hariç emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek. Bu aşamadan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü düzenlemeler devreye girecek. Emekliye zam düzenlemesi ne kadar olacak? Meslek meslek memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA YENİ MÜJDELER

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; En düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken bu zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" diyerek yeni müjdesini verdi. Emekli bayram ikramiyesi yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı da Temmuz döneminde yeniden artacak.

Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.

MEMUR ZAMMI NASIL ARTACAK?

Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı

Refah payı

Seyyanen artış

Memura kira yardımı

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 3'LÜ ARTIŞ

En düşük emekli maaşı yükselecek

6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı

Refah payı

5 MADDE DE 'TEMMUZ ZAMMI'NIN ŞİFRELERİ

Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek

Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak

Kamu işçisine verilen zam oranı enflasyon rakamlarının yanında önemli bir referans olacak

Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak

Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL FORMÜLÜ

Erdoğan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği müjdesini vermesi sonrası yeni rakam için çeşitli formüller konuşulmaya başladı.

Şimdi yeniden bir artış yapılması da gündemde. Burada 2 bin 500 TL ile 3 bin 000 TL arası bir yeni ikramiye getirilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinden Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar başvuran tüm EYT'liler de yararlanacak.

En düşük emekli maaşı için 10 bin TL konuşulmaya başlanırken, emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.