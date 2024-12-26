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Emekli ve memur isyan edecek! Gelecek zam kuruşu kuruşuna belli oldu

Emekli ve memur zammı ortaya çıktı. Emekli ve memurlara gelecek zam isyan ettirdi. Asgari Ücret sonrası Emekli ve memurlar beklenen zammı alamayacak.

Emekli ve memur isyan edecek! Gelecek zam kuruşu kuruşuna belli oldu

Asgari Ücretin belli olması ardından gözler Emekli ve memur zamlarına gelecek zamlara kitlendi. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi soruları cevap buldu. Ancak hem Emekli hem memur için zor günler kapıda!

Memur ve emekliye kötü haber!

Uzun süren Asgari Ücret görüşmeleri sonrası hızlıca açıklanan ve henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale etmediği Asgari Ücret 22.104 TL olarak belirlenmişti. Ancak Asgari Ücretlinin üzüldüğü kadar memur ve emekli içinde zor günler kapıda gibi duruyor. Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu!

Memur ve emekliye üzücü haber!

Emekli ve memur için beklenen kötü haber, enflasyon farkından daha fazla zam verilmeyeceği haberi sızdı. Emekli aylıklarına gelecek zam sadece yüzde 17 olarak belirlenirken, Memur maaşlarına gelecek zam ise yüzde 12 olarak planlanıyor. Refah Payı ise hiç gündemde değil.

Son olarak 3 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enfasyon rakamlarına göre Memur ve Emekli aylıkları netleşecek. Yıl sonu enflasyon 45.28 civarında bitmesi bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri için fark yaklaşık 16,50 olacak.

Memur maaşlarına ise 7. dönem toplu sözleşme çerçevesinde memurlar ve memur emeklileri için zam oranı 12,26 olarak öngürülüyor.

En düşük memur aylığı ne kadar olacak?

En düşük memur aylığı 19.742 TL çıkarılacak. Bekar memur maaşı 40 bin 478 TL olurken, evli memur maaşı 44.011 TL'ye yükselecek.

Refah payı hayal oldu!

Memur maaşları ve emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon farkı haricinde zam yapılması beklenmiyor. Asgari Ücretli de refah payı düzenlemesi beklerken o da gelmemişti. Memur ve Emekliye de refah payı iyişeitirmesi mümkün olmadığı belirtildi.

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