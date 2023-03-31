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Emekli ve asgari ücretliye 1.250 Lira yardım parası başladı! TC kimlikle giden PTT'den tıkır tıkır alacak

Asgari ücretli ve emekliye Nisan ayından itibaren başvuru şartı ile 1250 TL aylık yardım parası verilecek. Aile Bakanlığı şartları açıkladı başvuru için 10 gün süreniz var.

Emekli ve asgari ücretliye 1.250 Lira yardım parası başladı! TC kimlikle giden PTT'den tıkır tıkır alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ya da e-devlet üzerinden başvuru yapan emekli ve asgari ücretlilere aylık 1250 TL yardım verileceğini duyurdu. Devletten destek ödemesi almak isteyen emekliler ve asgari ücretliler için 10 gün süre var. 10 gün içinde başvurusunu tamamlayanlar nisan ayı ödemelerinden faydalanacak. Tek şartla verilecek olan yardım parası her ay düzenli olarak hesaplara yatacak. Aile Bakanlığı aile yardımı şartları ve detaylar haberimizde…

Emekli ve Asgari ücretli bu defa Aile Bakanlığı sayesinde rahat bir nefes alma imkanına sahip olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere sağladığı gibi emekli ve asgari ücretliye de yardım ödemesi imkanı veriyor. Başvuru yapan emekliler ve asgari ücretliler aylık 1250 TL aile yardımı alma şansına sahip oluyor. e-Devlet'ten başvuru yapmak için 10 gün süreniz var. Bugün itibariyle başlayan başvuru sürecinde işlemlerini tamamlayanlar Nisan ayının 15'inden itibaren sosyal yardım ödemesine kavuşacak. Aile Bakanlığı aile yardımı ödemesi Asgari ücretli ve emeklilere her ay düzenli olarak verilecek. İşte aile Bakanlığı aile yardımı şartları…

AİLE BAKANLIĞI AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2023 yılında zamlı olarak hesaplara yatan aile Bakanlığı aile destek yardımı için tek bir şart bulunuyor. Hanelerin gelir kriterine bakılarak verilen aile Bakanlığı aile yardımı hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda herkese bağlanıyor. Aile yardımı alabilmek için emekli ve asgari ücretliler aynı zamanda memurlar da başvuru yapabiliyor. başvuru işlemleri ise gerek online gerekse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından fiziksel olarak gerçekleşebiliyor. Başvuru şartını taşıyanlar T.C kimlik no ve şifreleri ile e-devlet kapısı girişi yaptıktan sonra başvuru formunu doldurabilir. Ya da doğrudan T.C kimlik kartı ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından müracaat edilebilirler.

15 NİSAN'DA YARDIM PARASI HESAPLARA YATACAK

Türkiye aile destek yardımı aile Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödenen yardımlar arasında bulunuyor Ve 12 ay sürüyor. Yardım almak isteyen hanelerin başvuru yapmalarının ardından takip eden 10 gün içinde onay mesajı gönderiliyor. Nisan ayında ödeme almak isteyenler önümüzdeki 10 gün içinde başvuru yaparlarsa 15 Nisan'da yardım parasını hesaplarından alabilecekler. Aile yardımı ödemeleri genellikle PTT üzerinden yapılıyor. Ancak başvuru esnasında IBAN numarasını veren kişiler Ziraat Bankası hesaplarından da yardım parası alabiliyor.

2023 yılı itibarıyla Türkiye Aile Destek paketi yardımları aylık 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Şartları taşıyan kişiler hane içindeki kişi başına düşen gelire göre yardım parası alıyor.

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