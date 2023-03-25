Emekli tuttuğunu kopardı! 2000 TL zam kapsamı genişliyor, 4A 4B 4C'li tüm emeklilere müjde kapıda

Emekli maaşlarına zam gelecek mi gelmeyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşlarına 2000 TL zam yapıldığının müjdesini verdi. Böylece 5500 TL olan en düşük emekli maaşı bu zam sonrası 7500 TL’ye yükselmişti. Bu zam haberi tüm emeklileri heyecanlandırdı. Ama Ak Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, emekliyi hüsrana uğratacak o açıklamayı yaptı. Bu zammın sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsadığı açıklanırken daha yüksek emekli maaşı alanlar kendilerine haksızlık yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Peki, tüm emeklilere zam gelecek mi? 4A 4B 4C’li tüm emeklilere müjde kapıda. Zam kapsamı genişliyor, o tarihte netleşecek.

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı yoksa yapılmayacak mı sorusunun yanıtla milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara müjdeyi vermişti. En düşük emekli maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2000 TL artış göstermiş ve 7500 TL'ye yükselmişti. Ancak bu sırada diğer emeklilerin Kafasında bir soru işareti oluştu. Sadece en düşük emekli maaşlarına mı zam geliyor yoksa tüm emekliler mi zam olacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

MUSTAFA ELİTAŞ TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Emekliye ek zam konusunda tartışmalar sürerken Ak Parti grup başkanı Mustafa Elitaş Tartışmalara son noktayı koydu. TBMM'de Bayram ikramiyeleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Mustafa Elitaş, 2.000 TL'lik zammı sadece en düşük emekli maaşı için geçerli olduğunu duyurdu. Ancak bu haberin ardından en düşük emekli maaşından yüksek maaş alan emekliler isyan etti. Aradaki farkın kapandığını ve kendilerinin yüksek prim ödemesinin hiçbir anlamının kalmadığını söyleyen emekliler bu yanlışın düzeltilmesini istedi.

O TARİHTE ZAM HABERİ GELEBİLİR

Emeklinin umutlarını yeniden arttıran haber ise Ak Parti grup başkan vekili akbaşoğlu'ndan geldi. AK Parti grubu olarak emekliye ek zam konusunda ön çalışmaları yaptıklarını belirten Akbaşoğlu, Emekli maaşlarına ara zam konusunda düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine geleceğini söyledi. Milyonlarca emekli de bu haberle birlikte yeniden umutlandı. Akbaşoğlu emekliyi bir kez daha umutlandıran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz. Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindi. Kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz."

Yani emekli maaşlarına ek zam konusu ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelebilir. Zaten milyonlarca emekli de hükümetten bu yönde önemli bir müjde bekliyor. Çünkü en düşük emekli maaşına yapılan zam ile birlikte birçok emeklinin haksızlığa uğradığı düşünülüyor.