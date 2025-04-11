Emekli Temmuz zammı şekillendi; 14.500 TL ve üzeri alanlar yaşadı

Emekliler, promosyon güncellemesinin yanı sıra Haziran başında ödenecek ikinci bayram ikramiyesini beklerken, Temmuz zamı da merak konusu haline geldi.

Geçmiş Dönemin Zamları ve Uygulanan Artışlar

2025 yılına girerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15,75’lik bir artış yansıtılmıştı. Bu düzenleme kapsamında, emeklilerin kök aylıkları en düşük ödeme seviyesinde de uygulandı; taban aylık 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Böylece emekli maaşlarında yüzde 15,75’lik artış sağlanmış oldu.



Üç Aylık Enflasyon ve Beklenen Zam Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre;

Ocak enflasyonu: yüzde 5,03

Şubat enflasyonu: yüzde 2,27

Mart enflasyonu: yüzde 2,46

Bu verilere göre Ocak-Mart arası enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Ancak, Merkez Bankası’nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ekonomistlerin tahminlerine göre;

Nisan enflasyonu: yüzde 3,07

Mayıs enflasyonu: yüzde 2,20

Haziran enflasyonu: yüzde 1,70

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, 2025’in ilk yarısındaki toplam enflasyon yüzde 17,91 olacak ve emeklilerin kök aylıklarına bu oranda zam yansıtılması bekleniyor.



Zam Uygulamasının Uygulanacağı Tarih ve Ek İyileştirme Planları

Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek ve aynı ay içerisinde zamlı ödemeler hayata geçirilecek. Bunun yanında, ek iyileştirme konusu da masaya yatırılacak. Taban aylığın yükseltilip yükseltilmeyeceği, refah payı ve diğer talepler yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecek.

Uygulanacak Maaş Artışları: Örnek Hesaplamalar

Aşağıda, mevcut maaş ve yüzde 17,91 zamlı tutar örnekleri yer almaktadır:

MEVCUT: 14.500 TL

Zamlı: 17.096,95 TL

MEVCUT: 14.600 TL

Zamlı: 17.214,86 TL

MEVCUT: 14.700 TL

Zamlı: 17.332,77 TL

MEVCUT: 14.800 TL

Zamlı: 17.450,68 TL

MEVCUT: 14.900 TL

Zamlı: 17.568,59 TL

MEVCUT: 15.000 TL

Zamlı: 17.686,50 TL

MEVCUT: 15.500 TL

Zamlı: 18.276,05 TL

MEVCUT: 16.000 TL

Zamlı: 18.865,60 TL

MEVCUT: 16.500 TL

Zamlı: 19.455,15 TL

MEVCUT: 17.000 TL

Zamlı: 20.044,70 TL

Devam eden artış detayları, 18.000 TL’den başlayarak 50.000 TL’ye kadar uzanan ödeme dilimleriyle, zamlı tutarların sistematik olarak yüzde 17,91 artış oranıyla hesaplandığını gösteriyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi