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Emekli, SGK’lı, memur, çalışan kişilere en az 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası’ndan hemen başvurup alabilirsiniz!

Emekli, SGK’lı, çalışan ve memurlara 100.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek! Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi için hemen başvurun! Hesaplara saniyesinde yatıyor. İşte Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi detayları...

Emekli, SGK’lı, memur, çalışan kişilere en az 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası’ndan hemen başvurup alabilirsiniz!

Ziraat Bankası resmi internet adresinden duyurduğu kampanyada memur, emekli, sigortalı çalışanlara yalnızca 1.51 faiz oranıyla 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi verdiğini açıkladı. 36 ay vadeyle beraber ayrıca ilk 3 ay taksit erteleme imkanı da verdi.  


100.000 TL’ye kadar 24 ay taksit imkanı sunulurken 36 ay vade imkanı da mümkün olacak. Kredi notu düşük olan kişilere verilecek olan 1.51 faizli ihtiyaç kredisinde emekli maaşının Ziraat Bankası’ndan alınması şartı koyuluyor. 


Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi  


Yeni Ziraat Bankası kampanyasına başvuran kişilerin emekli olması, memur olması ya da uzun süredir SGK’lı olarak çalışıyor olması şart. Düşük faiz oranları ile kendi müşterisi olan kişilere Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi verirken başvurularda kolaylık sağlıyor.  


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu 


Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisine başvuracak memur, emekli, SGK’lı çalışan vatandaşların işlemlerini mobil uygulama yoluyla veyahut internet bankacılığından yapması çok kolay. İsteyen vatandaşlar şubeye giderek gelir belgesi ve T.C. kimlik kartı ile işlemlerini kolayca halledebilmektedir. Eğer daha yüksek limitli bir kredi almak istiyorsanız ipotek karşılığında bankalar ekspertiz değerine uygun olarak kredi sağlamaktadır. Onaylanan kredi anında bankadaki hesabınıza yatırılır. 

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