Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi

Önerilen düzenlemeye göre, emeklilerin SGK prim ödeme gün sayısı ve maaş tutarına göre vergi indirimi uygulanacak. Ayrıca, engelli bireyler için de benzer bir muafiyetin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

📌 Peki, hangi araçlar kapsamda olacak? İkinci el araçlara indirim gelecek mi? ÖTV muafiyetinin şartları neler? İşte detaylar…

ÖTV Muafiyetinde Emeklilere Büyük Avantaj!

TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre, emekliler ÖTV indirimiyle daha uygun fiyatlı araç satın alabilecek. Bu düzenleme özellikle sabit gelirli emeklilerin sıfır araç sahibi olmasını kolaylaştıracak.

🔹 Vergi indirimi nasıl belirlenecek?

Emeklilerin prim ödeme gün sayısı ve maaş miktarı, indirim oranında belirleyici olacak. Düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda vergi indirimi uygulanabilir. Henüz kesin rakamlar açıklanmadı ancak yüzde 50’ye varan indirimler gündemde.

🔹 İkinci el araç alımlarında geçerli olacak mı?

Şu an için yalnızca sıfır araçlar için geçerli olması planlanıyor. İkinci el araçlarda bir ÖTV indirimi öngörülmüyor.

📌 Örneğin, 1 milyon TL’lik bir aracın fiyatı, ÖTV muafiyeti ile 500 bin TL’ye kadar düşebilir.

ÖTV İndirimi Hangi Araçları Kapsayacak?

✔ Binek otomobiller

✔ Hafif ticari araçlar (Bazı modeller için geçerli olacak)

✔ Elektrikli ve hibrit araçlar (Çevreci politikalar kapsamında indirim uygulanabilir.)

Motor hacmi ve fiyat limiti konusunda düzenlemeler TBMM’de yapılacak görüşmelerde netleşecek.



Yasa Ne Zaman Çıkacak?

TBMM, Ekim ayında yeni yasama dönemine başlayacak ve bu yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Düzenleme yasalaşırsa, Cumhurbaşkanı onayının ardından yürürlüğe girecek.

Resmi duyurular ve kesin tarih için TBMM ve SGK’nın açıklamaları takip edilmeli.



Emekliler İçin ÖTV Muafiyetinin Faydaları

🔹 Daha düşük maliyetle sıfır araç sahibi olma imkânı

🔹 Otomotiv sektöründe hareketlilik ve piyasanın canlanması

🔹 Özellikle düşük maaşlı emekliler için büyük ekonomik avantaj

📌 Bu yasa teklifi, emeklilere büyük bir fırsat sunarken, otomotiv piyasasında da hareketliliğe neden olabilir.

📢 Emekliler için araç alma hayali artık daha ulaşılabilir hale geliyor! Yasanın çıkış süreciyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi