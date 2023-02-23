Emekli promosyonunu almayanlara güncel fiyattan ödeme! O banka 7.500 TL veriyor!

Emekli promosyonunun ne kadar olduğu, hangi banka daha çok emekli promosyonu veriyor ve benzeri araştırmalar yapılıyor. EYT ile birlikte emekli olacak milyonlarca kişi de promosyon miktarlarını merak ediyor. Emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? İşte 7.500 TL emekli promosyonu veren bankayla ilgili detaylar...



Emekli promosyon miktarları



Hem özel hem de kamu bankaları kampanyalarını hızla sürdürmeye devam ediyor. Emeklileri maaşlarıyla beraber bankalarına taşımak isteyen birçok banka promosyon tutarını 7.000 TL seviyelerine çıkarıyor. Emekli olan kişiler de dolayısıyla “En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?” araştırmaları yapıyor.



İş Bankası emekli promosyon miktarı



Emekli olan vatandaşlar maaşlarını taşıyarak en yüksek maaşı hangi bankadan alabileceklerini merak ederken İş Bankası’ndan bir güncelleme geldi. İş Bankası promosyon tutarlarını güncelledi. İşte yeni İş Bankası emekli promosyon miktarları:



3.500 altında alan vatandaşlara 4.500 TL promosyon ödeyecek olan İş Bankası, 3.500 ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara ise 5.250 TL promosyon verecek.

7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alan emeklilere ise İş Bankası tam 6 bin 750 TL ödeme yapacak.

Bunların yanı sıra 10.000 TL ve üzerinde alanlar ise 7.500 TL promosyon fırsatından faydalanabilecek.