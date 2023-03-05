Emekli promosyonunu almayanlara bankalar yeniliklerle geldi! Hem promosyon güncellemesi hem ekstra kampanyalar!

Emekli vatandaşlar 3 yılda bir kere aldıkları promosyon ile maddi anlamda bir nebze olsun promosyonları yattıkları zaman rahatlıyor ve bazı ihtiyaçlarını halledebiliyorlar. Emekliler için promosyon almak önemli bir durum olduğu için hala promosyonunu hangi bankadan almak daha kazançlı olur emin olamayıp almayanlar var. Özellikle bankaların 3 yıl taahhüt istemesini de göz önüne alınca doğru bir seçim de yapmak istiyorlar.



Emekli promosyonunu alacak olan vatandaşlar bu nedenle “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka daha çok promosyon veriyor? Hangi banka emekli promosyon kampanyaları daha iyi?” sorularını detaylıca araştırıyorlar.



Hangi bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?



Kamu ve özel bankalar adeta bir yarış haline girmiş durumda. Hepsi çeşitli kampanyalar ve promosyon miktarlarını güncelleyerek emekli vatandaşların maaşlarını kendi bankalarına taşımalarını istiyor. Emekli aylığını taşıyan vatandaşlar bankalardan 3 yılda bir kere mahsus olmak üzere maaşlarına orantılı olarak belirlenen promosyon miktarını alabiliyorlar.



Genellikle bankalar emekli promosyonlarını maaşların yatmasıyla birlikte hesaplara yatırmaktadır. Promosyon miktarı bazı bankalarda diğerlerine göre az gibi gözüküyor olsa da o bankalar da verdikleri promosyona ek olarak avantajlı kampanyalar sunabilmektedir. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu veren banka hangisi? İşte emekli promosyon miktarları...



Bankaların emekli promosyonları ne kadar?



Ziraat Bankası, Vakıfbank ve QNB Finansbank’a geçen emekliler 5.000 TL’ye varan promosyon miktarı alabilmektedir.



Genellikle çoğu bankadan promosyon ödemeleri 3.000 TL’den başlarken İş Bankası’nda promosyon 5.000 ila 7.500 TL arasında verilmektedir. Yapı Kredi Bankası’nda ise 4.600 ila 7.000 TL aralığında ödeme yapılmaktadır.



ING ve Akbank emekli promosyon miktarı ise 7.000 TL’ye varmaktadır. Garanti Bankası’nda ise 7.500 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.



En yüksek emekli promosyon miktarı ise TEB’de görülmektedir. 8.000 TL’ye kadar promosyon TEB’e emekli aylığını taşıyan vatandaşlara verilmektedir.



Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılıyor?



Emekli promosyon başvurusunu vatandaşlar internet üzerinden kolayca e-devlet adresine giriş yaparak halledebilmektedir. Ayrıca ilgili bankaların internet bankacılıkları, mobil uygulamaları veya banka şubelerinden de yapılabilmektedir.