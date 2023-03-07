Emekli promosyonunda gözünü kararttı! O banka çift zamladı!

Emekli vatandaşlar arasında hala maaşlarını almayanlar var. Bankalar da EYT’nin de yasalaşmasıyla artacak emekli vatandaş sayısını düşününce kendi banka müşterileri olmalarını istiyorlar. Dolayısıyla emekli promosyonlarında güncelleme sürekli olarak devam ediyor. Çünkü hala “Emekli promosyonu hangi bankada daha çok? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların promosyon miktarları ne kadar?” gibi aramalar sürüyor.



Bankalar arasındaki bu hızlı rekabet devam ederken promosyon ödemesini 10.500 TL’ye çıkaran banka şu an epey dikkat çekmiş durumda. 3 yıl boyunca bu bankaya emekli aylığınızı taşımaya karar verdiğiniz andan itibaren promosyon tutarınızı alabileceksiniz. Promosyon ödemeleri 2017 senesinden bu yana devam ederken emeklilere de bir miktar can suyu olmaktadır. İşte o bankanın promosyon detayları...



10.500 TL promosyon veren banka



3 yıl taahhütle birçok banka çeşitli kampanyalar, maaşa göre promosyon imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bankası’da 3 sene bankalarından emekli maaşını alan vatandaşlara sunacağı Mart ayı promosyonlarını güncelledi. Emekliler maaşlarına göre promosyon miktarlarını Yapı Kredi Bankası’ndan şöyle alacak:



3 bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı olan kişiler 4 bin 200 TL promosyon alacak.

3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş alan vatandaş 5 bin TL promosyon hakkı elde edecek.

7 bin 500 ila 10 bin arasında aylığı olan emekliler 6 bin 300 TL alacak.

10 bin TL üzerinde emekli maaşı olan kişiler ise 7 bin 500 TL promosyonlarına kavuşacak.



Yapı Kredi Bankası’na taşınan emekli vatandaşlar için güncellemenin gelmesiyle beraber ise minimum emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken emekli promosyonunu da 5 bin TL alacaklar. Böylelikle Yapı Kredi Bankası’ndan tam olarak 10 bin 500 TL kazanacaklar.