Emekli promosyonuna EYT etkisi! Banka banka emekli promosyon tutarları jet hızıyla güncellendi

Bankalar, emeklileri maaş müşterisi yapmak için Mart ayında da büyük bir rekabet içine girdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan ara zam Sonrası zaten bankalar arasında hızlı bir mücadele başlamıştı. özellikle Ocak ayına kadar Birçok banka yüksek promosyon ücretleri ile dikkat çekerken EYT yasasının da meclisten geçmesi ile birlikte promosyona Doping yapıldı. bankalar resmen promosyon ücretlerini arşa çıkardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanan EYT düzenlemesi ile birlikte 2 milyon 250 bin kişi daha Nisan ayından itibaren emekli maaşı almaya başlayacak. Bu durumda emekli sayısı artınca bankaların potansiyel müşteri sayısı da artmış olacak. bankalar EYT'lilerin emekli olması ile birlikte verecekleri promosyon ücretlerini güncellemek amacıyla harekete geçti. Hem özel bankalarda hem de kamu bankalarında yoğun bir çalışma temposu başladı. çünkü Nisan ayından itibaren promosyon rakamları yukarı çekilecek.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA EYT ETKİSİ BAŞLIYOR

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edildi ve resmi gazetede de yayımlanarak yasalaştı. Yani düzenleme sonrasında 14 milyona yakın olan emekli sayısı 2 milyon 250 bin EYT’linin de emekli olmasıyla birlikte 16 milyona ulaşacak. Bu durumda bankaların ödediği promosyon miktarlarında da büyük bir güncelleme bekleniyor. Şimdi milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankalardan gelecek güncelleme haberine çevrildi. Yavaş yavaş da yeni rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Peki, EYT düzenlemesi sonrası maaş promosyonları ne kadar olacak?

BANKA BANKA YENİ PROMOSYON LİSTESİ BELLİ OLDU

EYT yasasının hayata geçmesi henüz çok yeni o sebeple bankalar EYT sonrası promosyon ücretlerini henüz açıklamadı. Son rakamlara bakacak olursak kamu bankaları emekli promosyonlarını 3000 TL ile 5000 TL arasında tutuyor. yani Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından emekliye maaşa göre 3.000 TL'den başlayan ve 5.000 TL'ye kadar yükselen promosyon ödemesi yapılıyor.

Özel bankalarda ise kamu bankalarına oranla daha yüksek promosyon ödemesi var. EYT öncesi zaten bankalar arasında süren bir rekabet vardı Ancak EYT'nin de hayata geçmesiyle birlikte bu rekabetin artacağı düşünülüyor. Şu anda Garanti Bankası 6000 TL ödemeye ek olarak verdiği 1500 TL Bonus imkanı ile en yüksek promosyonu veren bankalardan biri. aynı şekilde Türkiye İş Bankası da Bonus imkanı ile birlikte 8500 TL'ye Varan promosyon sunuyor. TEB Bankası ise 7.000 TL net promosyon öderken ek olarak yakınını ya da arkadaşını getirenlere kişi başı 500 TL ödeme yapıyor.

Mart ayında emekli promosyon ücretlerini güncelleyen bankalarda var. Özellikle Denizbank Türkiye Finans Katılım Bankası ve İş Bankası bu konuda öne çıkıyor. Yine ING Bank'ta 7500 TL promosyona ek olarak 1000 TL Bonus imkanı sağlıyor. yani Mart ayı için güncelleme yapan ING Bank'ın promosyon ücretleri 8.500 TL'ye kadar yükselmiş durumda.