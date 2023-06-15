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Emekli promosyonu Nirvanaya çıktı! O banka muslukları emekli için açtı

Emekli promosyonlarına zam müjdesi. Bayram öncesi bir haberde promosyonlardan geldi. 4A 4B 4C emeklisi için o banka muslukları sonuna kadar açtı.

Emekli promosyonu Nirvanaya çıktı! O banka muslukları emekli için açtı

Bankalar arasında emekli promosyon rekabeti aralıksız olarak sürüyor. birbiriyle adeta büyük bir yarış içine giren bankalar Haziran ayı promosyon rakamlarına zam üstüne zam yapıyor. Yine bir bankadan Daha bayram öncesi promosyon zammı duyurusu geldi. O banka emeklilere 10.000 TL'ye Varan Ödeme yapacak. Detaylı bilgiler paylaşıldı emekliler bu habere çok sevinecek. Emekliye promosyon zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

Emekliler ve EYT'liler bankaların promosyon ödemelerini merakla araştırırken Denizbank emeklilerin yüzünü güldürdü! Ödemeler rekor seviyesinde yükseltildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM ÖNCESİ PARA VANALADI AÇILDI

Denizbank tarafından bildirilen son haberlere göre güncellenen promosyon rakamları şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin TL ve EYT'lilere ek ödülle birlikte 6 bin TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL ve EYT'lilere ek ödülle birlikte toplam 7 bin TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL ve EYT'lilere ek ödülle birlikte toplam 9 bin TL; 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 5 bin TL ve EYT'lilere ek ödülle birlikte toplam 10 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ GELDİ

Denizbank emekli promosyon kampanyasından faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Üç sene öncesinde bankadan ayrılan müşteriler kıstelveym usulü iade işlemleri yapmaktadır. Emekli maaşı taşıma işlemleri bankanın mobil uygulaması, e-Devlet sistemi üzerinden, internet bankacılığı üzerinden ya da 0850 222 0 800 numarasını arayarak yapılabiliyor. Maaş taşıma işlemleri sonrasında ilk tam maaşın bankaya yatması sonrasındaki iki iş günü içinde hesaplara geçmektedir. Kampanyadan faydalanmak için 16 Haziran tarihine kadar bankaya maaş taşıma işlemlerinin yapılması gerekiyor. Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerin promosyon ödemeleri toplam maaş tutarına göre hesaplanmaktadır. Kampanya süresince Denizbank kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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