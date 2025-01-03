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Emekli promosyonları roket gibi fırladı; İşte 2025’in ilk promosyon rakamları

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zam beklentisi artarken, emeklilere yönelik promosyon ödemeleri de güncellendi.

Emekli promosyonları roket gibi fırladı; İşte 2025’in ilk promosyon rakamları

Bankalar, emeklilerin maaşlarını taşıma taahhüdü karşılığında promosyon sunmaya devam ediyor. Yeni yıl itibarıyla bankalar, emeklilere 24 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapmayı planlıyor. Bu ödeme tutarları, emekli maaşlarının artışıyla doğru orantılı olarak değişiyor. Örneğin, en düşük emekli maaşının 15 bin TL civarına çıkması bekleniyor.

2025 Yılı İçin Bankaların Güncellenmiş Emekli Promosyonları

Emekli promosyonlarına dair yeni düzenlemeler, bankaların farklı tekliflerle emeklilere sunduğu ödemeleri kapsıyor. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemeleri, 24 bin TL’ye kadar çıkarken, katılım bankalarında ise bu rakam 20 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. İşte bazı bankaların sunduğu promosyon miktarları:

Emekli promosyonları roket gibi fırladı İşte 2025’in ilk promosyon rakamları1

Banka Bazında Emekli Promosyonları

Büyük bankalar, emeklilere yönelik sundukları promosyonlarda farklı seviyeler ve tutarlar ile rekabet ediyorlar:

Yapı Kredi: Emekliler, maaşlarına göre 20.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ödemeler, maaş tutarına göre şu şekilde dağılıyor:

0-9.999 TL arası maaşlar: 11.250 TL
10.000-14.499 TL arası maaşlar: 15.000 TL
15.000-19.999 TL arası maaşlar: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 20.000 TL

Halkbank: 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor:

10.000-14.999 TL arası maaşlar: 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası maaşlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL

Akbank: Emekliler, 15.000 TL’ye kadar promosyon ve ayrıca 2.500 TL chip-para kazanabiliyor. Ödemeler şu şekilde sıralanıyor:

0-9.999 TL arası maaşlar: 6.250 TL
10.000-14.999 TL arası maaşlar: 10.000 TL
15.000-19.999 TL arası maaşlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 15.000 TL

Garanti BBVA: 31 Ocak 2025’e kadar maaş taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor:

0-9.999 TL arası maaşlar: 6.250 TL
10.000-15.000 TL arası maaşlar: 10.000 TL
15.000-20.000 TL arası maaşlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 15.000 TL

VakıfBank: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor:

10.000-15.000 TL arası maaşlar: 8.000 TL
15.000-20.000 TL arası maaşlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL

İş Bankası: 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor:

0-9.999 TL arası maaşlar: 5.000 TL
10.000-14.999 TL arası maaşlar: 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası maaşlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL

QNB Finansbank: Toplamda 16.200 TL’ye varan promosyon ve avantajlar sunuyor:

0-9.999 TL arası maaşlar: 6.250 TL
10.000-14.999 TL arası maaşlar: 10.000 TL
15.000-19.999 TL arası maaşlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 15.000 TL

Kaynak: Bankaların resmi siteleri 

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