Emekli olanlar İş Bankası’na akın edecek! Promosyon miktarı resmen arşa çıktı, tek şartla karşılıksız verilecek

Emekli olan kişilere Türkiye İş Bankası’ndan sürpriz ödeme var. Rakamları resmen arşa çıkardı. Emekliler maaşlarını İş Bankası’ndan almak için akın akın gidecek. EYT yasasının da çıkması ile emekliyi İş Bankası’nda bekleyen maaş promosyonu sürprizi sevinçten uçuracak. Bildiğiniz tüm rakamları unutun, maaşınızı İş Bankası’na taşıyın. Ne kadar maaş alıyorsanız o kadar da promosyon ödemesi alacaksınız. İş Bankası güncel promosyon ücretleri haberimizde…

Emekli ve EYT’li banka promosyon miktarlarını yakından takip ediyor. İş Bankası da emeklinin beklediği güzel haberi verdi. Maaşını taşıyan emekliye ödenecek banka promosyon ücretleri değişti. İş Bankası’ndan emekliye tek şartla karşılıksız ve geri ödemesiz binlerce lira sunulacak. Peki İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Türkiye İş Bankası emekli promosyon şartları neler? İşte İş Bankası promosyon ücretleri…

PROMOSYON ÜCRETLERİ AZ ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eski emekli ve EYT’liler bankaların sunduğu emekli promosyon ücretlerini yakından takip ediyor. Türkiye İş Bankası da emeklinin beklentilerini karşılamak amacıyla yeni promosyon miktarlarını açıkladı. EYT düzenlemesinin çıkması sonrasında kolları sıvayan İŞ Bankası emeklilere büyük sürpriz yaptı.

İş Bankası’nın yeni promosyon listesi belli oldu. Rekabetin fitilini yeniden ateşleyen banka, emekli kişilere maaşlarını taşımaları ve 3 yıl boyunca kendisinden almaları karşılığında binlerce liralık ödeme yapacak. Peki İş Bankası yeni promosyon ücretleri ne kadar? İş Bankası’ndan kim ne kadar emekli promosyonu alabilir?

İŞ BANKASI MAAŞA GÖRE PROMOSYON ÜCRETLERİ

EYT düzenlemesinin hayata geçmesi ile birlikte mevcut emekli kişi sayısına 2 milyon 250 bin kişi daha ekleniyor ve sayı 16 milyona yükseliyor. Bankalar da bu durumda potansiyel müşteri olan emeklileri kendine çekmek için yeni tekliflerini açıklıyor. Türkiye İş Bankası’nın da yeni promosyon listesi açıklandı. İşte EYT’li ve eski emekliye ödenecek promosyon ücretleri:

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

Maaş aralığı 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

Maaş aralığı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

Maaş aralığı 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.

Türkiye İş Bankası emekli maaş promosyonu ödemelerini maaş aralığına göre yapıyor. 3 yıllık sözleşme karşılığında İş Bankası'na başvuru yaparak ödemenizi alabilirsiniz.