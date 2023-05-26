Emekli olamayanlar dikkat! Başvuru yapana devlet her ay maaş bağlıyor

EYT yasası ile birlikte Milyonlarca kişi emeklilik dilekçesi verdi. Ancak yasak kapsamına girmeyen ve çeşitli sebeplerden dolayı emekli olamayanlar için de devletten müjdeler gelmeye devam ediyor. Herhangi bir sebeple emekli olamadıysanız devlete başvuru yaparak emekli maaşı almanız mümkün. Devlet size emekli gibi maaş bağlıyor. 65 yaşın üstünde olan vatandaşlar 2604 TL aylık maaş alabiliyor. Peki, şartlar neler kimler 65 yaş maaşı alabilir?

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

65 yaş üstü olmak,

T.C. vatandaşı olmak,

Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak,

Nafaka almıyor olmak,

Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almıyor olmak,

Sağlık sigortasına sahip olmamak,

Hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması.

YILDA 4 KERE 2 BİN 604 TL YATIRILIYOR

65 yaş aylığı SGK ya da Bağ-Kur emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere yıl içerisinde 4 defa olarak ödeniyor. Üç aylık maaş şeklinde ödenen bu destek ödemeleri mart, haziran, eylül ve aralık aylarında hesaplara yatırılıyor.

Dileyen Ziraat Bankası üzerinden dileyen de PTT üzerinden ödemelerini alabiliyor.

NEREDEN BAŞVURULUR?

65 yaş desteğine başvuru yapmak için bulunduğunuz ildeki valilik ya da kaymakamlıklardaki defterdar ya da mal müdürlüklerine bizzat gitmeniz gerekiyor. Sizden istenen belgeleri teslim ettikten sonra aylığı alıp alamayacağınıza dair sorgulama yapılıyor ve tarafınıza aylık bağlanıyor.