Emekli, Memur ve Asgari Ücretliye soğuk duş! Ocak 2025 zammı yok artık dedirtecek

Milyonlarca Emekli ve Asgari Ücretlinin gözü Ocak 2025'te yapılacak zamda. Ancak emekliye ve Asgari ücretli için Ocak 2025 zamları için sürpriz açıklamalar geldi. Emekli ve Asgari Ücretli Ocak'ta ne kadar zam alacak?

Asgari Ücretli ve Emekliye kötü haber!

Milyonlarca Asgari Ücretli ve emekliye kötü haber geldi. Özellikle Asgari Ücretli vatandaşlar, Ocak 2025 gelmesini istiyordu. Bu yıl ara zam alamayan Asgari Ücretliler Ocak ayına kadar kendini atmak istiyordu. Ancak ocak ayında da Asgari Ücretli ve Emekli bekleneni alamayabilir.

Emekli zamları kadar önemli bir konu olan en düşük emekli maaşı içinde büyük sürprizler var. En düşük emekli maaşına gelecek zam da emeklileri mutlu etmeyecek gibi duruyor.

Ali Tezel'in açıklamaları korkuttu!

En düşük emekli maaşı ve asgari Ücret 2025 zammı ile ilgili açıklama yapan Ali Tezel'in açıklamaları gerçek olursa vatandaşların vay haline!

Ünlü SGK uzmanı Ali Tezel, Asgari Ücretli, Emekli ve Memur maaşlarına gelecek zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ali Tezel, Ocak ayında emekliye yüzde 7 zam geleceğini ifade ederek vatandaşlara kötü haberi duyurdu.

Asgari Ücretliye ise 10,5 zam yapılarak en düşük emekli maaşını 18,787 TL'ye geleceğini ifade etti.

Tezel'in Memur maaşlarına gelecek zam iddiası da yüzde 7 olarak duyuruldu.

Emekli, Asgari Ücretli ve Memurlar eğer bu zamları alırsa 2025 yılı şimdiden çok kötü geçecek demektir.