Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlara para müjdesi

Bu kredi kampanyasından, maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alan tüm emekliler yararlanabiliyor. Kredi limiti maksimum 50.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Başvurular hem şubelerden hem de dijital kanallar aracılığıyla yapılabiliyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Ziraat Bankası, maaş müşterilerine özel olarak internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru imkanı tanıyor. Başvurular birkaç dakikada tamamlanabiliyor. Uygun bulunan müşteriler, aynı gün içinde kredi onayını alabiliyor. Hızlı onay süreci, acil nakit ihtiyacı olan emekliler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Diğer Kamu Bankalarında da Geçerli

Kampanya sadece Ziraat Bankası ile sınırlı değil. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlarla kredi başvurusu yapılabiliyor. Böylece maaşını farklı kamu bankalarından alan emekliler de bu avantajdan yararlanabiliyor.

36 Aya Varan Vade Seçenekleri

Sunulan kredilerde maksimum vade süresi 36 ay. Bu esnek ödeme planı sayesinde emekliler, bütçelerini zorlamadan taksitli geri ödeme yapabiliyor. Ziraat Bankası’nın müşteri odaklı yaklaşımıyla, kredi başvurusunun sonucu ortalama 5 dakika içinde bildiriliyor.

📌 Not: Başvurular ay sonuna kadar geçerli. Kaçırmamak için hemen dijital kanallardan başvuru yapabilirsiniz.

Kaynaklar:

Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

Vakıfbank Resmi Web Sitesi

Halkbank Resmi Web Sitesi