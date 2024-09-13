GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLANDI Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almayı kabul edenler... Banka 400.000 TL verecek!

Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almayı kabul edenler... Banka 400.000 TL verecek!

Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almayı kabul edenler... Banka 400.000 TL verecek!

Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almayı kabul edenler, cazip bir kredi fırsatından faydalanabilir. Vakıfbank 400 bin TL 12 ay vadeli emekli kredisi başvurusu, emekli müşterilere özel sunulmuş bir kampanya olarak dikkat çekiyor. Bu kredi, yüksek meblağlı ihtiyaçları karşılamak isteyen emekliler için oldukça avantajlı. Eğer siz de maaşınızı Vakıfbank’a taşımayı düşünüyorsanız, bu kredi fırsatını kaçırmamak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

Vakıfbank 400 bin TL 12 ay vadeli emekli kredisi başvurusu, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kredi ile emekliler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir, borçlarını kapatabilir veya büyük harcamalar için kullanabilirler. Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almayı kabul edenler, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile bu krediye kolayca ulaşabilir.

Vakıfbank, emeklilere sunduğu bu kredi ile sadece yüksek meblağ değil, aynı zamanda uygun geri ödeme planları da sağlıyor. Vakıfbank 400 bin TL 12 ay vadeli emekli kredisi başvurusu, diğer bankaların sunduğu kredilerle kıyaslandığında cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor. Kredi başvurusu için Vakıfbank şubelerine gidebilir veya internet üzerinden hızlıca başvuru yapabilirsiniz.

Bu kredi fırsatından yararlanmak için tek şart, maaşınızı Vakıfbank’a taşımanız. Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almayı kabul edenler, 400.000 TL’ye kadar olan bu kredi imkânına kolayca sahip olabilir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak! Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak!
TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK!
SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı! SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı!
Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok! Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok!
Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var! Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var!
SON HABERLER
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi!
EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek! EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek!
Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi! Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi!
12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! 12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı!
PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek! PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek!
Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek
Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek