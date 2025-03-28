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Emekli maaşlarını Halkbank'tan alanlara bayram müjdesi

Türkiye’de emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank tarafından sunulan Mutlu Emekli Kredisi, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte bu özel krediye dair şartlar, faiz oranları ve başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler:

Emekli maaşlarını Halkbank'tan alanlara bayram müjdesi

Halkbank’ın sadece emeklilere özel sunduğu bu kredi ürünü, sağlık harcamalarından seyahate, ev tadilatından borç yapılandırmaya kadar çeşitli ihtiyaçları karşılamak için tasarlandı. En önemli avantajı, maaşını Halkbank’tan alan veya taahhüt eden emeklilere özel düşük faiz imkanı sunması.

📊 2025 Mutlu Emekli Kredisi Örnek Maliyet Tablosu

Kimler Başvurabilir?

TC vatandaşı olan emekliler,

Emekli maaşını Halkbank’tan alanlar veya maaşını Halkbank’a taşımayı taahhüt edenler,

Kredi notu minimum 1.200 olanlar.

Gerekli Belgeler

✔️ Nüfus cüzdanı fotokopisi,

✔️ Emekli maaş bordrosu (son 3 aylık),

✔️ SGK emekli dökümü,

✔️ İkametgah belgesi.

Nasıl Başvurulur?

1️⃣ Online: Halkbank internet/mobil şubesi üzerinden "Emekli Kredisi" başvuru formunu doldurun.

2️⃣ Şube: En yakın Halkbank şubesine belgelerinizle başvurun.

3️⃣ Telefon: 444 0 900 numaralı müşteri hizmetlerini arayın.

🔗 Detaylı bilgi için: Halkbank Mutlu Emekli Kredisi Resmi Sayfası

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