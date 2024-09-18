Emekli Maaşlarını Alma Günü Değişti

Türkiye'de emeklilik hayatı, düzenli ve güvenilir bir gelir kaynağı ile destekleniyor. Ancak, bazen sosyal medyada ve basın yayın organlarında emekli maaşlarının ödeme günlerinde değişiklik olduğu yönünde söylentiler dolaşabiliyor. Bu tür belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve emeklilere doğru bilgi sunmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Eylül 2024 emekli maaşı ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. Bu demektir ki, emekliler bu ay da maaşlarını belirlenen tarihler doğrultusunda alacaklar.

Eylül ayında emekli maaşlarının ödenmesi, emekli tahsis numarasının son rakamına göre düzenlenmiş bir takvime göre gerçekleştiriliyor. Her emekli, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde maaşını alacak. Şimdi, bu tarihlere daha yakından bakalım.

SSK Emeklileri İçin Ödeme Günleri

SSK emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre sıralanmış bir plana göre yapılmaktadır. İşte detaylar:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Her ayın 17’sinde maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Maaş ödemeleri ayın 18’inde gerçekleşecek.

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19’unda maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Maaş ödemeleri 20’sinde yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21’inde maaş alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Maaşları 22’sinde ödenecek.

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23’ünde maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24’ünde ödeme yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25’inde maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Maaş ödemeleri 26’sında gerçekleşecek.

BAĞ-KUR Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Bağ-kur emeklileri için de maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş tarihlerde yapılmaktadır:

Tahsis numarası son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar: Her ayın 25’inde maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ödemeleri 26’sında yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar: Maaş ödemeleri 27’sinde gerçekleşecek.

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar: 28’inde maaşlarını alacaklar.

Cumartesi ve Pazar Günlerine Denk Gelen Ödemeler

Emekli maaşları, hafta sonuna denk gelen günlerde özel bir uygulamaya tabidir. Cumartesi gününe denk gelen ödemeler, bir önceki Cuma günü gerçekleştirilirken; Pazar gününe denk gelen ödemeler ise bir sonraki Pazartesi günü yapılır. Bu uygulama, emeklilerin hafta sonu boyunca maaşlarını alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılır.