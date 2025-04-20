Emekli maaşlarında Temmuz zammı kararı! En düşük emekli maaşı kaç TL oluyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine göre, Temmuz ayında kamu çalışanlarının maaşlarına ortalama yüzde 16,8 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte memurların ve memur emeklilerinin gelirinde ciddi bir iyileşme sağlanacak.

Yılın İlk Yarısı İçin Zam Tablosu Netleşiyor

Ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam alan memur ve emekliler, yılın ikinci zammı için Temmuz ayını bekliyor. Temmuz zammı iki kalemden oluşacak: yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve ilk altı aylık enflasyon farkı.

TÜİK’in ilk üç aylık verilerine göre enflasyon oranı yüzde 10,06 seviyesinde. Bu da memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 3,83’lük bir enflasyon farkı oluştuğunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın nisan anketine göre; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında beklenen enflasyon sırasıyla %3,07, %2,20 ve %1,70 olacak.

Bu tahminler gerçekleşirse altı aylık toplam enflasyon %17,91’e, memurlar için uygulanacak toplam zam oranı ise %16,8’e ulaşacak.

Yeni Maaşlar Ne Kadar Olacak?

Yüzde 16,8 zam beklentisi gerçekleşirse:

En düşük memur maaşı: 43.726 TL → 51.071 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.617 TL → 22.913 TL

Öğretmen (1/4): 52.935 TL → 61.828 TL

Polis (8/1): 58.938 TL → 68.839 TL

Hemşire: 53.465 TL → 62.447 TL

Temmuz’dan Sonra Gözler Ağustos’ta

3 Temmuz 2025'te açıklanacak resmi TÜİK verileri, zam oranlarını netleştirecek. Ancak memur ve memur emeklileri için takvim burada bitmiyor. Temmuz zammının ardından Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ile kamu çalışanlarının 2026 yılına kadar alacağı zam oranları belirlenecek.