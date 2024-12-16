Emekli maaşlarında büyük değişiklikler olacak! Kulislerde Konuşulan sürpriz rakam

Emekli maaşlarında son dönemde yaşanan gelişmeler birçok emekliyi yakından ilgilendiriyor. Türkiye’de 2 milyon emeklinin kök maaşı şu an 10 bin 700 liranın altında ve 3 milyon 718 bin emekli ise maaşlarını 12 bin 500 liraya tamamlıyor. 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı sonrasında emekli maaşlarında bir artış olması bekleniyor. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise merak konusu. AK Parti kulislerinde en düşük emekli maaşının 13 bin 500 liranın altına düşmemesi gerektiği yönünde tartışmalar yapılıyor.

Sorum İsimler Katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomiden sorumlu isimlerinin katılımıyla yapılacak çalışmalar bu artışın bütçeye ne kadar maliyet yaratacağı, hangi emeklileri kapsayacağı gibi detayları inceleyecek. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları son altı ayın enflasyon oranına göre belirlendiği için, bu gruptaki emeklilere yaklaşık %15,5 ile %16,5 arasında bir zam yapılması öngörülüyor. Bu zammın ardından maaşları 10 bin 700 lira ve altına olan emekliler özel bir düzenleme yapılmadığı takdirde yine 12 bin 500 lira maaş almaya devam edebilir.

Şu anki maaşlarla geçim sıkıntısı çeken emekliler için yapılacak artış büyük önem taşıyor. Hükûmetin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bu adımla maaşlardaki artışın ne kadar etkili olacağı da gündemdeki tartışmalar arasında. Ancak yapılacak artışın maliyeti ve emekli sayısına etkisi göz önünde bulundurularak bu düzenlemelerin kapsamı netleşecek.

Emekli Maaşlarında Önemli Değişim Olacak

AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşının artırılacağını duyurdu ve bu konuda yoğun bir hazırlık süreci başladı. Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı 12 bin 500 lira seviyesine tamamlanırken 2 milyon 50 bin emeklinin maaşı ise 10 bin 700 liranın altında kalıyor. Yani maaşı 12 bin 450 lira olan bir emekli de 12 bin 500 lira alırken maaşı 7.400 lira olan bir emekli de aynı şekilde maaşına zam alıyor. Bu denklemin ardından ilk adım olarak asgari ücretin ne kadar artacağına bakılacak ve 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte emeklilere yapılacak zammın detayları netleşecek.

Gözler 3 Ocak'ta

Gözler 3 Ocak’a çevrildi. Enflasyon oranı açıklanacak ve ardından emeklilerin maaş artışı için çalışmalar hızlanacak. Ancak en düşük emekli maaşındaki artış ne kadar olacak? AK Parti kulislerinde en fazla öne çıkan öneri en düşük maaşın 13 bin 500 liranın altına düşmemesi. Fakat bu rakamın artırılması ve 14 bin 500 lira seviyelerine çıkması da masada olan seçeneklerden biridir.