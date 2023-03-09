Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zamlarda. Ocak 2023'te emekli maaşlarına %30 artış yapılmıştı. Ancak yükselen enflasyon nedeniyle Yapılan bu zam emekliye yeterli gelmedi. Şimdi milyonlarca emekli ile birlikte Nisan ayından itibaren emekli maaşı almaya başlayacak olan EYT'linin de gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan zamlarda. SGK uzmanı Özgür Erdursun merakla beklenen emekli maaş zammı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Emekliye %30 zam geliyor.

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam geliyor! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar belli oldu. Memurlar ve tüm emeklilere 2023 yılının Ocak ayında %30 zam yapılmıştı. Önce %25 olarak açıklanan zam oranı gelen tepkileri üzerine %30 olarak değiştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah Payı kararıyla %30 maaş zammı alan emekliler için bu maaş Yeterli olmadı. Çünkü hayat pahalılığı ve enflasyon rakamları her geçen gün artıyor Market raflarındaki temel Gıda ürünleri adeta el yakıyor. Milyonlarca emekli seçim öncesinde ara zam bekliyor ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun zam için temmuz ayını işaret etti. Emekli maaşlarına Temmuz ayında güncelleme yapılacak. Beklenen maaş artışı ise %30 oldu.

TÜİK 2 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Milyonlarca emeklinin maaşını ilgilendiren enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanıyor. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Yani emekli ve memur maaşlarında belirleyici olacak 2 aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Şimdi gözler 4 aylık verilere çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur tarafından enflasyon rakamları merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdoğan Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZDA DA %30 ZAM YAPILACAK

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve EYT konusu nedeniyle gündemin yoğun olduğunu belirten Özgür Erdursun yaklaşan seçimlerin de olması sebebiyle maaş zamlarının arka planda kaldığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Özgür Erdursun, "Günden çok yoğun ancak küçük bir bilgi vereyim TÜİK Ocak ayı enflasyonu %6.65, Şubat ayı %3.15 bu durumda enflasyon bu oranlarda devam ederse 1 Temmuz’da memur ve emeklilere EYT’lilere ortalama %30 zam(enflasyon farkı) verilir…" diye konuştu.

Yani temmuz ayında emekli maaşları için beklenen zam oranı %30 oldu. Bu durumda 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan zam toplamda %60 olacak. En düşük emekli maaşı ile ilgili ise şu an için bir öngörü bulunmuyor.