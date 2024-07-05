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Emekli Maaşlarına Yüzde 24,73 Zam: Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Emekli Maaşlarına Yüzde 24,73 Zam: Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Emekli Maaşlarına Yüzde 24,73 Zam: Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanarak, milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı netleşti. 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu rakam, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranını da belirledi.

Emeklilere Yapılacak Zam Detayları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayında gerçekleşen yüzde 24,73'lük enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Bu zammın emeklilerin maaşlarına ne şekilde yansıyacağı, emekli maaş zammıyla ilgili merak edilen konular arasında yer alıyor. Her altı ayda bir hesaplanan enflasyon oranı, emeklilere yapılan zammın belirleyici unsuru olarak öne çıkıyor.

Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı

Diğer yandan, memur ve memur emeklileri için ise maaş zamları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Bu çerçevede, 2024 yılının ilk altı ayında memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacaklar.

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